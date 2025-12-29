Reprezentantka se vrací domů. Kadlecová opouští Ameriku, posílí Chomutov

Kadlecová přes nízký věk zasáhla v české lize už do pěti sezon a odehrála přes stovku zápasů s průměrem 11,4 bodu na zápas. Po ročníku 2023/24 odešla do zámoří, kde se ve druhém roce působení stala pevnou součástí týmu Indiana Hoosiers. Přesto se rozhodla v průběhu sezony vrátit do aktuálně čtvrtého týmu domácí nejvyšší soutěže.
Už chápu, co dělá táta! Kadlecová se vrhla na tvorbu her, v Indianě cvičila i hlasivky
„Bylo to těžké rozhodnutí, ale chtěla jsem stihnout alespoň část sezony v Evropě. Zároveň cítím, že je pro mě důležité pokračovat nejen v basketbalovém růstu, ale i v profesním životě tady doma,“ uvedla chomutovská odchovankyně, jež s Levharticemi slavila ligový bronz v roce 2023. Před třemi lety byla Kadlecová nejlepší českou střelkyní při zisku stříbra na juniorském ME v Šoproni, o rok později debutovala v seniorské reprezentaci.