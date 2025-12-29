Reprezentantka se vrací domů. Kadlecová opouští Ameriku, posílí Chomutov

  10:24
K basketbalistkám Chomutova se vrací ze zámoří reprezentační křídelnice Valentýna Kadlecová. Jednadvacetiletá hráčka, jež rok a půl působila v zámořské univerzitní soutěži NCAA, si odbude obnovenou premiéru v ŽBL v sobotním domácím duelu s mistrovským USK Praha. O návratu juniorské vicemistryně Evropy z roku 2022 informoval severočeský klub na svém webu.
Česká basketbalová reprezentantka Valentýna Kadlecová.

Česká basketbalová reprezentantka Valentýna Kadlecová.

Valentýna Kadlecová během mediálního dne Indiana Hoosiers.
Česká reprezentantka Valentýna Kadlecová.
Česká reprezentantka Valentýna Kadlecová.
Před poloprázdnou českou lavičkou střílí Valentýna Kadlecová na koš Islandu.
Kadlecová přes nízký věk zasáhla v české lize už do pěti sezon a odehrála přes stovku zápasů s průměrem 11,4 bodu na zápas. Po ročníku 2023/24 odešla do zámoří, kde se ve druhém roce působení stala pevnou součástí týmu Indiana Hoosiers. Přesto se rozhodla v průběhu sezony vrátit do aktuálně čtvrtého týmu domácí nejvyšší soutěže.

Už chápu, co dělá táta! Kadlecová se vrhla na tvorbu her, v Indianě cvičila i hlasivky

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale chtěla jsem stihnout alespoň část sezony v Evropě. Zároveň cítím, že je pro mě důležité pokračovat nejen v basketbalovém růstu, ale i v profesním životě tady doma,“ uvedla chomutovská odchovankyně, jež s Levharticemi slavila ligový bronz v roce 2023. Před třemi lety byla Kadlecová nejlepší českou střelkyní při zisku stříbra na juniorském ME v Šoproni, o rok později debutovala v seniorské reprezentaci.

