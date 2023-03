Trenér nezastavitelného Děčína: Nejsme spolufavorit ligy, ta nálepka je zrádná

Trenér děčínského zázraku Tomáš Grepl roli spolufavorita ligy odmítá. „V žádném případě se do této pozice stavět nebudu, protože to je zrádné. Nálepku spolufavorita si nezasloužíme. Když skončíme v první čtyřce, abychom play off začínali doma, bude to super. Dál už nehledím. Dole jsou Opava, Kolín, Ostrava, čtvrtfinále bude tak vyrovnané, že může skončit jakkoli,“ soudí.

Pomikálek s tím souzní: „Už čtvrtfinálové zápasy budou hodně nepříjemné, bude se bojovat.“

O víkendu Válečníci poprvé v historii dobyli Český pohár, pak ve vyprodaném ligovém derby zametli s Ústím. „Musíme se dát zdravotně do kupy, taky máme nějaké neřesti, které musíme ještě doléčit. Když to klapne, můžeme v jízdě ještě pokračovat,“ věří Pomikálek svému týmu.

Být kompletní je podle Grepla zásadní pro hru Děčína. „Bylo strašně vidět, když nám chyběli Mach nebo Pomikálek. I když jsme úplně nechtěli, situace nás donutila k posílení Brunerem. Sehranost se začíná projevovat,“ těší brzy šestačtyřicetiletého kouče a vyzdvihuje reprezentační formu Matěje Svobody.

Fanoušci Armexu jsou ze zlata i z formy svých miláčků u vytržení. Obletují je jako celebrity. „Já sám se za hrdinu nepovažuji, basketbal je players game. Ať si to užijí hráči. Já jsem rád, že se konečně pro Děčín urvalo první místo, nic víc než tenhle dobrý pocit nepotřebuji,“ tvrdí Grepl.

Matěj Svoboda z Děčína útočí na ústecký koš.

A slávu přehazuje i na klubové vedení: „Jsem rád za Lukáše Housera, Mirka Chrastného, pana Šťastného. V nelehké době klub táhnou a nasazují vlastní krk, abych tady hráči mohli hrát a já trénovat před skvělými děčínskými příznivci.“

Formu třetích Válečníků v sobotním šlágru prověří mistrovský Nymburk, který je zatím druhý. Jeho dominance se letos rozdrolila, což dodalo celé lize nebývalý náboj. I Děčín ho letos dvakrát skolil.

„Pořád si myslím, že Nymburk má svoji kvalitu,“ podotýká Pomikálek. „Hrozně rád bych ale věřil, že je v lize pět týmů, které mohou titul vyhrát. V play off se může stát cokoli, letos by mohlo opravdu zajímavé.“

A Děčín třeba bude hrát jednu z výrazných rolí. Nebo dokonce hlavní? Trenér Grepl to teď neřeší, žije jen hitem v Nymburce. „Po derby jsme si lízali rány. Nymburk dokázal vyhrát v posledním zápase v Brně, takže jeho forma jde nahoru. Na soupisku přidal nového hráče na pozici rozehrávače, jeho údernost v útoku zase o něco vzroste. V posledních zápasech hrají ve famózní formě Lockett a Benda, nicméně v nymburském týmu nesmíme opomenout v obraně žádného hráče. Domácí jsou favorit, my to zkusíme urvat. A když zápas odmakáme a třeba prohrajeme, nikdo hráčům nic neřekne.“