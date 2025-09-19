„Může to znamenat určitou nevýhodu, ale pořád odehrajeme stejný počet zápasů doma i venku. Věřím, že to fanoušci vydrží, případně nás přijedou povzbudit ven. A snad si z té šňůry pár vítězství přivezeme,“ věří děčínský generální manažer Lukáš Houser.
V Maroldovce, od nové sezony pojmenované podle generálního partnera klubu Armex Energy Sportcentrum, se rekonstruují šatny, vzduchotechnika, vzniká tu nová rehabilitační linka i bufet.
„Malinko nás to omezuje, áčko začalo trénovat v hale až začátkem září, doteď nemá šatnu. Je to trošku boj, ale klub to posune dopředu. Hotovo by mělo být do konce roku.“
Děčín vstupuje příští sobotu na USK Praha do své 81. sezony v historii, do 36. ligové. Nejvyšší soutěž hraje nepřetržitě už 33. rok. „Patříme mezi tři čtyři kluby, které hrají ligu tak dlouho bez přerušení,“ pyšní se děčínský šéf.
Výši rozpočtu klub neprozrazuje, ale je podobný jako loni. „Přesto jsme museli tým malinko zlevnit, loni jsme měli hodně zranění, museli přivést další hráče. I když nám vyšli vstříc a hráli pod cenou, stálo nás to peníze navíc a museli jsme to zohlednit v letošním rozpočtu. Ale to neznamená, že nebudeme konkurenceschopní. Budeme!“ věří týmu, jehož největšími posilami jsou americký křídelník Dashawn Davis a jeho krajan – pivot L. J. Bryan.
Jasným favoritem na titul bude opět Nymburk, i Děčín má cíle vysoké. „Postup do play off a v něm se pak porvat o semifinále a medaile,“ vyhlásil Houser.
Opírat se budou Válečnici jako vždy o fanoušky. „Loni jsme měli rekordní příjmy ze vstupného, v minulé i v této sezoně se prodalo kolem 700 permanentek. Je super, že držíme trend.“
Průměrná návštěvnost v Děčíně byla 1 075 diváků, vyšší měla jen Sluneta (1 112) a Opava (1 744). „V sezoně nevyprodáme všechny zápasy, ale v play off nás hala trochu limituje. Kdyby byla o něco větší kapacita, asi bychom měli příjmy ještě vyšší. Ale nestěžujeme si, specifické prostředí Maroldovky nám pomáhá.“