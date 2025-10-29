Ještě nejsem na odpis. Feštr o lasu z Děčína, mladých parťácích i šlechtické krvi

Ondřej Bičiště
  15:08
Po vyhazovu z Jindřichova Hradce v rozehrané minulé sezoně to vypadalo na konec kariéry, ale basketbalový rozehrávač Lukáš Feštr dostal druhou šanci. Děčín ho původně bral jen jako záskok za zraněného Američana Waltona, ale zaujal natolik, že s ním Válečníci prodloužili smlouvu i na tento ročník NBL.
Lukáš Feštr z Děčína zkouší obejít Richarda Bálinta z Basketu Brno.

Lukáš Feštr z Děčína zkouší obejít Richarda Bálinta z Basketu Brno. | foto: Basket Brno

Lukáš Feštr z Děčína útočí v zápase na USK Praha, brání ho Eduardo Cortesao.
Lukáš Feštr z Děčína pózuje s otcem Dominikem.
Lukáš Feštr z Děčína u míče v zápase s Brnem
Lukáš Feštr se snaží prosadit kolem brněnských hráčů.
28 fotografií

„Nechci říkat, že jsem podával nějaké hvězdné výkony, ale snad jsem ukázal, že na to pořád mám, že nejsem hráč na odpis. A lidem, kteří si to možná mysleli, jsem trošku zavřel pusu,“ usmívá se 31letý ligový vicemistr s Děčínem z roku 2019. Letos tráví na hřišti zatím v průměru 20 minut, střílí 6,3 bodu, má 3 doskoky a 2,5 asistence.

Je Děčín váš osudový tým?
Byl jsem tu tři roky, teď jsem se vrátil podruhé, tak se to tak dá brát. Parta tady vždy byla super, klub na rodinné bázi, to je mi sympatické. Pro mě a spoustu dalších lidí je fajn, že to tak funguje, jiní jsou z toho kyselí a otrávení.

Když jste byl v Děčíně poprvé, zahrál jste si finále proti Nymburku. Co je váš cíl teď?
Chtěl bych si sáhnout na medaili. Zahrál jsem si tu jednou finále, tak proč ne znovu, to by mi přišlo skvělé.

Už vím, jak se cítil Poborský. Feštr o konci v Olomoucku i fandění Spartě

Válečníci letos vsadili na výhradně české rozehrávače, jedničkou je 21letý Tadeáš Slowiak, naskočil už i 16letý talent Marek Houška. Jak vnímáte vaši roli?
Nevím, jestli jsem přímo jejich táta, ale je to srandovní. Přijde mi to nedávno, kdy jsem byl v opačné pozici. Na USK jsem hrál se Standou Votroubkem, který hrál ještě s mým tátou. A teď jsem v pozici, kdy trénuju s malým Márou Houškou, přitom s jeho tátou jsem tu hrál během jeho poslední sezony. Dostávám se do té druhé fáze. Je to šílené, když se Marek narodil, tak já končil základku. (smích)

A v minulé sezoně to vypadalo na konec vaší profesionální kariéry poté, co jste v rozehrané sezoně dostal vyhazov z Jindřichova Hradce.
Bez práce jsem byl jen necelý měsíc. Skončil jsem začátkem února, věděl jsem, že mám zhruba tři týdny, abych něco sehnal. Dával jsem si naději, že něco vyplave. A vyplavalo.

Quentin Hardrict Jr. (vlevo) z Pardubic a Lukáš Feštr z GBA Jindřichův Hradec...
Děčínský rozehrávač Lukáš Feštr

Děčínu se zranil rozehrávač A. J. Walton a vzpomněli si na vás.
Neštěstí jednoho se může změnit ve štěstí druhého. Sport je v tomhle někdy krásný i krutý. Dostal jsem nabídku zastoupit Waltona, což jsem bral jako dar z nebes, a chtěl jsem si to užít. Byl jsem nabitý energií a chtěl jsem ji tomu týmu dát.

Což se asi povedlo, když jste si vybojoval smlouvu i na tuto sezonu.
Dá se to tak říct. Je to moc fajn, vážím si toho, jsem vděčný a zároveň sebevědomý v tom, že jsem dokázal, že týmu můžu pomoct.

Měl jste i plán B? Nepřemýšlel jste o tom, že byste šel pomáhat vašemu tátovi na panství, které spravuje? Jako potomek šlechtického rodu Schliků vlastní například Prachovské skály.
Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Když mám někdy volno a taťka chce pomoct, tak jsem k dispozici, ale jinak se pořád soustředím hlavně na basket.

Místo péče o šlechtické dědictví fandí Feštr synovi: Snad to dotáhne k medaili!

Co obnáší soukromý život potomka šlechtického rodu?
Pro někoho to je zajímavost, pro mě normální věc. Lidi si dělají srandu, že modrá krev a tak, ale já jsem úplně obyčejný kluk, který byl obyčejně vychovávaný, nejedl zlatou lžičkou. Ale lidi se o tom rádi baví.

Je to pohádka, nebo řehole?
Hlavně řehole, máte na starosti něco, co vám patří, a chcete tomu dát plný servis.

Váš táta byl jako basketbalista tank, dvoumetrový pivot, vy měříte „jen“ 185 centimetrů. Co jste podědil, když výšku ne?
Já s radostí říkám, že jsem průměr mých rodičů, taťka má dva metry, mamka 165 centimetrů, tak jsem to hezky zprůměroval. Jasně, nějaký centimetr navíc by se mi hodil, ale myslím, že oba se můžeme považovat za střelce a možná máme i nějakou herní inteligenci. Taťka taky nebyl na hřišti žádný hlupák, hrál to hlavou, nebyl nějaký atlet. Já taky nehraju přes fyzické dispozice, ale oba máme dobrou střelbu a basketbalové IQ.

Teď vás docela často jezdí podporovat na zápasy.
Moji rodiče jsou v tom skvělí. I když jsem byl v Olomouci, neváhali a jezdili za mnou dvě a půl hodiny na zápas. To mě provází celou kariéru, přijeli pokaždé, když mohli. Je to sen každého dítěte, když to rodina prožívá s ním.

Lukáš Feštr z Děčína pózuje s otcem Dominikem.

A rady od něj dostáváte?
Taťka kolikrát říká: Jsi dost starý, dělej si to sám. Ale pak si radu neodpustí. Občas mám svoji hlavu, táta mi chce poradit, což chápu, ale taky jsem někdy tvrdohlavý a impulzivní, je to někdy složité. Co mu mám vyčítat, jsem jeho syn a on mi chce pomoct, to je normální. Když potřebuju poradit v basketu i v životě, tak za ním přijdu.

Blíží se první letošní ligové derby se Slunetou, jak vnímáte tuhle rivalitu? Váš táta je ústecká legenda.
A já v Ústí vyrůstal. Jsou to dvě města 20 minut od sebe, přijde mi to super. Hrajeme doma proti rivalovi, máme plnou halu, v Ústí jsou všichni v hledišti proti nám. O tom ten sport je, ne abychom hráli v uvozovkách přáteláky, přišlo 20 lidí, dali si párek v rohlíku a občas zatleskali. Možná je to štengrování někdy už za hranou, ale já to mám rád. Ať to má grády!

Emoce budí i kouč Děčína Tomáš Grepl. Jak vám vyhovuje jeho styl?
Když se podíváte, jak tím žije, dodává vám to ohromnou energii na hřišti. Ten člověk s námi prožívá každý souboj, každý koš, obranu, útok. To mi přijde super. Každý má nějaký svůj přístup, jsou hráči i trenéři extrovertní i introvertní. Já ty emoce mám rád.

