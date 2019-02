Snad se v pauze dáme do kupy, doufá opavský pivot Bujnoch

Zatímco před dvěma roky Václav Bujnoch ještě pendloval mezi elitním a rezervním týmem Opavy a v pohárovém finále dal šest bodů, tentokrát byl s 19 body se spoluhráčem Radovanem Kouřilem nejlepším střelcem utkání.

A byl oporou svého týmu. „Vašek Bujnoch udělal z finále zápas,“ chválil pivota opavský trenér Petr Czudek.

Jen škoda, že Opavští vzdorovali českému suverénovi jen prvních deset minut – 26:26.

Václave, docházely vám po výborné první čtvrtině síly?

Asi jo. Už toho na nás bylo v naší rotaci hodně. A ještě nám chyběl Kuba Šiřina, který se zranil v sobotním semifinále (po vítězném utkání s Děčínem má odraženou patu – pozn. red.). Nymburští točili deset jedenáct hráčů a pořád přikládali. Hráli na sto procent a proti Nymburku, který hraje rychle, je to vždy těžké.

Navíc jste ve 30. minutě přišli oLuďka Jurečku, který má zlomenou jařmovou kost...

To bylo nepříjemné. Zase nás bude o jednoho méně.

Je pro vás pohárové finále povzbuzením do další sezony, která vám zatím příliš nevycházela?

Je. A velké. Finále je úspěch, stříbro se počítá. Je fajn získat nějakou placku, to vždycky potěší. Je to pro nás především psychická vzpruha. Snad se odrazíme k lepším výkonům.

Jak jste si užil pohárové zápasy vNovém Jičíně, který kdysi patřil k české basketbalové elitě?

Moc. Zdejší prostředí se mi líbí. Už jsem tu několikrát hrál, ať už v první lize za béčko Opavy, anebo před tím za dorost. Mám to tady rád.

Ligu mistrů i domácí pohár už máte za sebou. Národní liga bude mít reprezentační přestávku. Oddechnete si?

Ještě ve středu máme utkání v Pardubicích. Pak bude pauza, tak se snad dáme do kupy, ať nás je aspoň deset jedenáct do rotace, ať můžeme nadstavbu odehrát co nejlépe. Tu přestávku vzhledem k našemu zdravotnímu stavu vyhlížíme opravdu hodně.

Už se ale můžete soustředit jen na domácí soutěž. Pomůže vám to?

Zápasů už budeme mít méně a nebudeme muset tolik cestovat. Ale potřebujeme zabrat, abychom se vtabulce ze sedmého místa posunuli výše.

Až kam byste se před play off mohli dostat?

Nabrali jsme ztrátu, takže jednoduché to nebude. Ale chceme se posunout nejméně o jednu dvě příčky. Být v šestce, abychom měli pro play off lepší pozici.

Vzala vám hodně sil především Liga mistrů, v níž jste odehráli čtrnáct těžkých zápasů?

Těžko hodnotit. Zřejmě ano, ale spíše nás ovlivnila ta zranění, která se s námi táhnou celou sezonu. Zápasů je hodně, tak jsme někteří včetně mě ten nápor zdravotně nevydrželi. A některé úrazy potřebovaly více času na vyléčení. To je náš problém.

A pořád to nekončí, že?

Je to tak, teď ve Final Four poháru se nám zase zranili dva kluci.

Trenér Petr Czudek říkal, že mužstvu chybějí i tréninky, na které jste v nabitém programu neměli tolik času. Souhlasíte?

No jasně. Tréninků bylo málo, protože jsme jenom hráli a cestovali. To nám trochu odpadne, ale na tréninku nás vzhledem k marodce není ani deset, takže nemůžeme hrát pět na pět. Pořád to bude těžké.