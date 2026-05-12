Zemřel Brandon Clarke. Hráči NBA bylo teprve 29 let, píše se o možné roli drog

Po skvělém vstupu do NBA, kdy si Clarke vysloužil nominaci do pětice nejlepších nováčků soutěže, se stal stabilním členem mladého jádra Grizzlies, pravidelně průměrujícím přes 10 bodů na utkání.
V posledních letech ovšem kanadského rodáka, který měl i americké občanství, pronásledovaly zdravotní neduhy. V dubnu byl zadržen a následně propuštěn na kauci kvůli překročení rychlosti a držení zakázané látky.
Brandon Clarke ve své nováčkovské sezoně:
Draftem si Clarke prošel v roce 2019, celou profikariéru strávil v Memphisu. Během sedmi sezon za Grizzlies odehrál 309 utkání v základní části a dalších 14 v play off. V této sezoně ovšem nastoupil pouze dvakrát.