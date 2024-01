Už se do toho zase pomalu dostávám, říká ostravský křídelník Svoboda

„Ta noha ještě není úplně stoprocentní, jak bych si představoval, ale doufám, že se to časem zlepší a bude to úplně v pohodě.“ Michal Svoboda v úvodu sezony chyběl kvůli únavové zlomenině nohy.

„Asi už toho na mě bylo moc,“ připustil, že byl přetížený. „Po skončení minulé sezony jsem ještě pomáhal Písku v baráži a pak hned nastoupil do kolotoče basketu tři na tři. Jeli jsme na mistrovství Evropy a odehráli nějaké challengery a tělo to už asi nevydrželo.“

Nevydařený start sezony, kdy Ostravští z úvodních 12 kol vyhráli jediné utkání, sledoval jen lavičky.

„Bylo to... Hodně mě už svrběly ruce. A o to více, když jsem odložil berle a mohl něco dělat, třeba házet na koš. Ale bylo to těžké jen se dívat. Chodit jsem už mohl i normálně, ale nebyl jsem schopný se skoro rozběhnout. Musel jsem si to vytrpět. Teď už to je dobré.“

S návratem Michala Svobody a příchodem amerického rozehrávače Rashada Maddena se Ostravští odrazili z posledního – dvanáctého – místa ligy na desáté.

Michal Svoboda (vpravo) z Ostravy brání Jakuba Tůmu z Nymburka.

„Rashad nám hodně pomohl. Na začátku sezony nám trochu chyběla zkušenost. Po jeho příchodu máme na hřišti větší klid. Přece jen už znal českou ligy,“ připomněl Svoboda, že Američan dříve působil v Brně.

Do konce základní části národní ligy chybějí čtyři kola. NH Ostrava ztrácí na osmé místo Písku zaručující účast v nadstavbové skupině A1 dvě výhry.

„Všichni jsme nastaveni tak, že chceme vybojovat nejméně předkolo play off, to je nutnost. Na to stoprocentně máme,“ prohlásil Michal Svoboda.

To znamená udržet nejhůře nynější desátou příčku.

„Do konce základní části zbývají zápasy, které můžeme vyhrát, když nebudu počítat Nymburk. Tam to bude těžké, i když stát se může ledacos... Pokud všechno vyhrajeme doma (6. ledna od 17.30 s Pískem a 20. ledna od 18.00 s Kolínem – pozn. red.) a ve středu zabojujeme v Brně, uvidíme, co to udělá s naším postavením v tabulce.“

Na čem ještě musejí Ostravští zapracovat? „Musíme mít vyrovnanější výkony,“ odpověděl Michal Svoboda. „Máme úseky, kdy hrajeme skvěle a nenecháme soupeře dát čtyři minuty koš, doma s Nymburkem to bylo i šest minut, a potom neubráníme skoro nic. A přijdou části zápasů, kdy se trápíme v útoku. Potřebujeme i více klidu, abychom věděli, co a v jaké situaci zahrát.“