Bohačík ukončil reprezentační kariéru. Verdikt padl už dřív, prozradil

Nymburský křídelník Jaromír Bohačík ukončil ve 33 letech kariéru v české basketbalové reprezentaci. Naposledy startoval na přelomu srpna a září na EuroBasketu v Rize, kde Češi skončili až na 23. pozici, tedy předposlední.
Bohačík se v roce 2019 podílel na historickém 6. místě na mistrovství světa v Číně a v roce 2021 nechyběl ani u prvního startu samostatné reprezentace na olympijských hrách v Tokiu.

O pokračování v národním týmu jej nepřesvědčil ani nový trenér Luboš Bartoň, který nahradil Španěla Diega Ocampa a povede tým poprvé v duelech kvalifikace mistrovství světa v pátek 28. listopadu v Praze proti Švédsku a o tři dny později v Tallinnu proti Estonsku.

EuroBasket 2025: německá cesta za zlatem a jak hráli čeští basketbalisté

„Rozhodnutí jsem udělal už před mistrovstvím Evropy v Rize. Věděl jsem, že to bude moje poslední reprezentační akce. My jsme dokonce měli i sezení s novým trenérem Lubošem Bartoněm po jeho jmenování. Verdikt už byl finální, takže ani trenérská změna už to nemohla ovlivnit,“ vzkázal Bohačík.

Podle účastníka i ME 2017 v Kluži a 2022 v Praze a Berlíně dozrál na uzavření reprezentační kapitoly čas. „Všechny věci se sešly a dávalo mi to smysl. Mám velký papír, kde jsem měl napsaná pro a proti, a vyšlo mi to takhle. Takže jednoduchá trojčlenka. Věk už pokročil, moje tělo se někam posouvá a mám pocit, že nastal ten správný čas, kdy reprezentační kariéru uzavřít,“ prohlásil.

Nevydařené vystoupení v Rize, kde český tým prohrál všech pět zápasů dvouciferným rozdílem, na něj nemělo vliv. „Už před turnajem jsem věděl, že bude můj poslední. Takže ani kritika expertů na všechno tam nehrála roli,“ řekl Bohačík. Rodina ho podpořila. „Jsou to lidi, kteří mě znají nejvíc a asi věděli, že když už se rozhodnu k něčemu takovému, tak to nebudu měnit,“ dodal Bohačík, jehož čtyřicetiletý bratr Petr hrál také za národní tým.

Jaromír Bohačík zkouší obejít Keye van der Vuursta de Vriese v zápase kvalifikace o EuroBasket proti Nizozemsku..

V reprezentaci prožil historické úspěchy i výsledkový propad při současné generační obměně. „Reprezentační tým je živý organismus a my jsme měli nějaké období, kdy naše sestava byla delší dobu stabilní a střídalo se jen pár lidí. Postupně se to samozřejmě obnovovalo a měnili se i lidi kolem, nejen samotní hráči. Nemyslím si ale, že by ta radost z hraní v národním týmu byla časem menší,“ hodnotil.

„Jasně, že po té vlně s mistrovstvím světa, olympiádou nebo domácím EuroBasketem už to nebylo tak slavné jako kdysi, výsledky nebyly takové, ale já nad tím takhle nepřemýšlel. Vždycky, když jsem jel na akci nároďáku, tak jsem šel vyhrát a udržoval jsem si to sám pro sebe, co nejjednodušší to šlo. A až se jednou budu mít chuť poohlédnout za kariérou, a budu ji brát jako celek, tak to budu hodnotit jen pozitivně,“ uvedl.

O olympijské hry přitom málem přišel kvůli covidu. „Byly to opravdu hodiny, kdy jsem každé ráno podstupoval testy a pracoval na tom celý realizační tým, abych mohl odcestovat. Nebyl jsem v tom jen já, ale i někteří jiní hráči. Nakonec to vyšlo tak, že potřebný negativní test jsem měl, nicméně jsem se cítil fakt špatně a netrénoval jsem nevím jak dlouho,“ vzpomínal.

Už se nepotím v teplákách, těšilo po výhře Bohačíka. Oslavy trenér hned v šatně uťal

Kouč Ronen Ginzburg se ale s jeho případnou absencí nechtěl smířit. „Musím říct, že tehdy mě obrovsky podpořil. Stál o to, abych tam přijel, což mi dodalo určitě nějakou sílu. A potom taky rodina, kdy jsme si vyjasnili, že to je moje vlastně první a poslední možnost olympijských her,“ podotkl.

Velkým zážitkem bylo i MS v Číně. „Pro mě to byla jedna velká pohádka. Úplně úžasný turnaj, z nějž si nemůžu vzpomenout na nic negativního. A ta velká pohádka pokračovala i po návratu do Česka, kdy tady byla podle mě taková vlna euforie z basketbalu, kterou jsme si užívali nejen během turnaje, ale i potom,“ řekl.

Věří, že český basketbal opět zažije úspěšné období. „Vzhledem k velikosti naší země se basketbalově budeme vždy pohybovat v určitých cyklech. A já bych to neviděl temně, prostě prací a nějakou koncepcí i novými lidmi, co tam přijdou, se to určitě promění a po čase to bude vše zase zalité sluncem,“ dodal Bohačík.

18. listopadu 2025  13:25

Aktualizujeme
18. listopadu 2025  13:16

Úžasný zákrok... a sedm gólů. Patera zažil hrůzu. Ani jsme mu nepomohli, litoval kouč

Českému brankáři Jiřímu Paterovi (Vancouver) zápas proti Floridě nevyšel.

Kvůli zranění Jiří Patera přišel o takřka celou uplynulou sezonu, poslední dva týdny také neodchytal ani zápas. Načež se v pondělí večer vrhl do akce v NHL. Poprvé od března 2024, kdy ještě působil...

18. listopadu 2025  13:09

Na MS jedině s vízem. Spojené státy však nabídnou fanouškům pohovor přednostně

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.

Fanoušci se vstupenkami na fotbalové mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku dostanou přednost na vízové pohovory. Rozhodlo o tom pondělní setkání předsedy Mezinárodní fotbalové federace (FIFA)...

18. listopadu 2025  12:20

Disciplína v ohrožení. Víte, kde se vzaly nájezdy? Jejich předek vypadal úplně jinak

Premium
O rok dřív Roach nájezd proměnil, tentokrát už ne. Skvělý Vokoun, šikovný...

Žádné kličkování, jen rozjezd a nekompromisní rána příklepem. Dnes se už vzácnému způsobu zakončení při trestném střílení říká ruský blafák. Před sto lety ale šlo o jednu z mála variant, kterou se...

18. listopadu 2025

Obhájci jsou v osmifinále. Perušič se Schweinerem na MS porazili Chilany

Ondřej Perušič (vpravo) a David Schweiner se radují během utkání o bronz.

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem na mistrovství světa v Adelaide porazili Chilany Estebana a Marka Grimaltovy 21:14, 25:27, 15:10 a při obhajobě titulu postoupili do osmifinále....

18. listopadu 2025  7:38,  aktualizováno  11:57

Strádající Slovácko se pokusí zachránit Skuhravý, nahradil Kameníka

Trenér pražské Dukly Roman Skuhravý přechází u postranní čáry během utkání s...

Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Roman Skuhravý, realizační tým posledního celku první ligy doplnil i jeho syn David. Padesátiletý hlavní kouč nahradil odvolaného Jana Kameníka a do Česka se...

18. listopadu 2025  11:16,  aktualizováno  11:49

Němeček vyfasoval za faul nejvyšší trest v dosavadním průběhu extraligy

David Němeček ze Sparty tvrdě dohrává vítkovického Patrika Brůnu.

Sparťanský obránce David Němeček dostal třízápasový trest a pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu za faul na plzeňského beka Daniela Maláka v nedělním utkání 23. kola hokejové extraligy. Jedná se...

18. listopadu 2025  10:27

Köstl dál u reprezentace? O tom jsem ještě ani neuvažoval, říká dočasný kouč

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Köstl.

Když už novináři na tiskové konferenci po kvalifikačním utkání s Gibraltarem (6:0) vyčerpali všechny otázky, dočasný trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl si ještě vzal slovo. „Chtěl bych...

18. listopadu 2025  10:23

Španělsko je bez Alcaraze. Světovou jedničku trápí zranění, šance Čechů rostou

Carlos Alcaraz ve finále Turnaje mistrů

Od naší zpravodajky v Itálii Už když hrál v neděli finále Turnaje mistrů proti budoucímu šampionu Janniku Sinnerovi, vyvstala otázka: „Zvládne Carlos Alcaraz ještě Davis Cup?“ V Turíně si totiž světová jednička nechala ošetřovat...

18. listopadu 2025  8:53,  aktualizováno  10:21

Zvěřinu platíš ty, táto! Z Laukových jsou soupeři, vysněný scénář zatím nevyšel

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Ideální scénář Romana Lauka, že Litvínov vyhraje 6:4 a jeho potomek dá čtyři góly za Pardubice, se zatím nevyplnil. Táta a syn, kustod a útočník, jsou letos v extralize poprvé soupeři a navrch má...

18. listopadu 2025  9:55

Davis Cup 2025: Česko - Španělsko, program finálového turnaje

Jiří Lehečka slaví s týmem vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným...

Čeští tenisté po senzačním vyřazení Američanů čelí další těžké výzvě. Ve čtvrtfinále Davisova poháru se 20. listopadu utkají se Španělskem. Kdy a kde se finálový turnaj koná, jaké jsou ostatní...

18. listopadu 2025  9:44

