Úvodní nominace na Utkání hvězd NBA: Americká dominance je pryč, chybí i James

V hlasování fanoušků, hráčů a zástupců médií se do základních pětek jednotlivých konferencí dostali Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunder, Srb Nikola Jokič z Denveru, Slovinec Luka Dončič z Los Angeles Lakers, Francouz Victor Wembanyama ze San Antonia a Řek Janis Adetokunbo z Milwaukee.
První čtyři jmenovaní hrají v týmech Západní konference a podle výsledků hlasování je doplňuje Stephen Curry z Golden State. S Adetokunbem tvoří nejlepší pětici ve Východní konferenci Jaylen Brown z Bostonu, Jalen Brunson z New Yorku, Cade Cunningham z Detroitu a Tyrese Maxey z Philadelphie. Ke zvoleným pěticím ještě trenéři NBA vyberou sedm náhradníků z každé konference.
Do základní pětice se poprvé po rekordních 21 letech nedostal LeBron James. Jednačtyřicetiletý historicky nejlepší střelec soutěže a čtyřnásobný šampion NBA zmeškal úvod sezony kvůli zranění a pomaleji se dostával do zápasového rytmu. Zdravotní problémy ho připravily i o loňské Utkání hvězd a bylo to poprvé, co po zařazení do sestavy exhibici vynechal.
All Star Game se odehraje ve formě miniturnaje za účasti dvou týmů složených z basketbalistů z USA a jednoho výběru světa. Hrát se bude v Los Angeles v domovské aréně tamních Clippers 15. února v době konání zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo.
O rozřazení amerických basketbalistů do dvou družstev rozhodne NBA. Pokud bude mezi 24 zvolenými hráči méně než osm ze světa, případně méně než 16 Američanů, rozhodne o doplnění podle potřeby komisionář Adam Silver. Týmy by proto mohly mít i více než osm členů. V turnaji se nejprve utkají systémem každý s každým v zápasech na 12 minut. Dva nejlepší si poté zahrají finále.