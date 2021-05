I Kukoč se dočká. Vstoupí do basketbalové Síně slávy

Stejné pocty se dostane i bývalým skvělým hráčkám Yolandě Griffithové a Australance Lauren Jacksonové. Mezi trenéry vstoupí do elitní společnosti Rick Adelman, Jay Wright a Bill Russell, který byl uveden už jako hráč.

Slavnostní ceremoniál se uskuteční 11. září v sídle Naismithovy Síně slávy ve Springfieldu.

Budoucí členy Síně slávy oznámili pořadatelé jen pár hodin poté, co do ní byl uveden se zpožděním loňský ročník. Loni se ceremonie nemohla konat kvůli koronaviru. V sobotu vstoupil do Síně slávy posmrtně tragicky zesnulý Kobe Bryant či jeho někdejší soupeři Tim Duncan a Kevin Garnett.

Dočkala se i čtyřnásobná olympijská šampionka Tamika Catchingsová nebo slavný trenér Rudy Tomjanovich.