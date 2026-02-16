Mladí Američané vládli Utkání hvězd NBA. Pálil Edwards, k boji velel Wembanyama

Autor: ,
  7:27aktualizováno  7:34
Miniturnaj na Utkání hvězd NBA v Los Angeles vyhrál tým Stars. Výběr mladých hráčů kolem Devina Bookera a Anthonyho Edwardse si ve finále poradil 47:21 se zkušenějšími Stripes, které vedli LeBron James nebo Kevin Durant.
Fotogalerie3

Anthony Edwards se raduje během Utkání hvězd NBA, v pozadí Jaylen Brown. | foto: Mark J. TerrillAP

Kromě Stars a Stripes se turnaje zúčastnil také výběr World složený z mezinárodních hráčů. Týmy se nejprve utkaly ve skupině každý s každým a první dva celky tabulky poté nastoupily ve finále.

Lillard slaví, i když nehraje. Zase ovládl soutěž trojkařů před Utkáním hvězd NBA

Utkání se hrála na jednu dvanáctiminutovou čtvrtinu, přesto Kawhi Leonard z týmu Stripes dokázal ve skupině při výhře 48:45 nad výběrem světa nastřílet 31 bodů. Hvězda domácích Clippers se tak postarala o nejlepší výkon večera.

„Bylo to skvělé a jsem moc rád, že jsem dostal šanci se zápasu zúčastnit. A také jsem rád, že jsem fanouškům i něco předvedl,“ řekl Leonard, který se do výběru pro Utkání hvězd dostal až jako náhradník.

Nejlepším střelcem finále byl Tyrese Maxey s devíti body, cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje dostal Edwards. „Soupeř tvrdil, že má nejlepší hráče světa, takže vítězství nám opravdu moc chutná,“ řekl rozehrávač Minnesoty.

Na rozdíl od minulých let záleželo většině hráčů na výsledku, přispěl k tomu nejvyšší muž na palubovce Victor Wembanyama, který naplnil svá slova a výběru ze zbytku světa dodal na bojovnosti. „On tomu dodal ráz, mě tím vyburcoval,“ připustil Edwards po zápase.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Mladí Američané vládli Utkání hvězd NBA. Pálil Edwards, k boji velel Wembanyama

Anthony Edwards se raduje během Utkání hvězd NBA, v pozadí Jaylen Brown.

Miniturnaj na Utkání hvězd NBA v Los Angeles vyhrál tým Stars. Výběr mladých hráčů kolem Devina Bookera a Anthonyho Edwardse si ve finále poradil 47:21 se zkušenějšími Stripes, které vedli LeBron...

16. února 2026  7:27,  aktualizováno  7:34

Výkon nebyl nejlepší, na výhru ale stačil. Priske o Hradci i absencích v obraně

Brian Priske, trenér Sparty během utkání s Hradcem Králové.

Na jaře zůstávají stoprocentní, navíc ve třech zápasech ani jednou neinkasovali. Když ale kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske hodnotil duel proti Hradci Králové (2:0), uznal: „Myslím, že jsme...

16. února 2026  7:05

Bod je k ničemu, Češi odbočili na strastiplnou cestu. Co musejí zlepšit?

Hokejový zápas skupiny A Česko – Švýcarsko. (15. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Jediný gól rozhodl o tom, že se olympijská medaile zásadně vzdálila. Od naděje ke snu. Od ohromného úspěchu k zázraku. Možná to jsou až příliš příkrá slova, ale čeští hokejisté se kvůli nedělní...

16. února 2026  6:26

Dánové porazili Lotyše a vyzvou Čechy, Američané proti Němcům dominovali

Dánský hokejista Nick Olesen slaví svůj gól v utkání olympijského turnaje proti...

Závěrečnými zápasy skončila skupinová fáze olympijského turnaje hokejistů. Soupeře pro osmifinále už znají i Češi, v úterý změří síly s Dány, kteří po výhře 4:2 nad Lotyši obsadili třetí místo ve...

16. února 2026

Byla na dně, odepsaná, trpěla. Zato teď? To zlato je pro dědu, jásá Vittozziová

Premium
Italský tým slaví s Lisou Vittozziovou zlatou medaili ze stíhacího závodu...

Od našeho zpravodaje v Itálii Südtirol Arena řvala nadšením a ona jela s úsměvem na tváři takřka celé poslední kolo. Ještě před cílovou čárou se poklonila divákům, vymrštila ruce nad hlavu, vzápětí si radostí i zaplakala. Kdo ví,...

16. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

15. února 2026  23:57

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Možní soupeři v osmifinále a čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

15. února 2026  23:49

Postupová matematika: Češi se utkají s Dánskem, ve čtvrtfinále čeká Kanada

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii.

Nedělním programem skončily základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno je o dvojicích pro úterní osmifinále, které se bude týkat i českého týmu. Svěřenci Radima Rulíka v něm...

15. února 2026  23:41

Sportovní dvojice Haseová, Volodin v krátkém programu odskočila, má 80 bodů

Německá sportovní dvojice krasobruslařů Minerva Fabienne Haseová, Nikita...

Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin na zimních olympijských hrách v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů...

15. února 2026  23:29

Třináctá výhra v řadě pro Lyon. Na vítězství proti Nice se asistencí podílel Šulc

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc asistoval u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního...

15. února 2026  23:13

Surovčík hrál poprvé od minely, Spartu proti Hradci podržel. Ideální zápas, culil se

Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.

Když naposledy nastoupil za Spartu v soutěžním utkání, minelou na půdě Artisu Brno svým spoluhráčům zkomplikoval zápas osmifinále fotbalového poháru. Další šanci dostal Jakub Surovčík v neděli v lize...

15. února 2026  22:31

Bejlek slaví osmou výhru v řadě, v Dubaji uspěly i další Češky. Muchová se odhlásila

Česká tenistka Sára Bejlek v akci v semifinále turnaje v Abú Zabí.

Tenistky Sára Bejlek, Linda Nosková a Barbora Krejčíková postoupily na podniku WTA 1000 v Dubaji do druhého kola. Bejlek si poradila dvakrát 6:2 se Zeynep Sönmezovou, desátá nasazená Nosková přemohla...

15. února 2026  22:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.