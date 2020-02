Američané na ústupu. Na Utkání hvězd NBA míří rekordní počty cizinců

Vedle úřadujícího nejužitečnějšího hráče ligy a současně kapitána jednoho z výběrů Janise Adetokunba (Milwaukee) z Řecka jsou to slovinský rozehrávač Luka Dončič (Dallas) a kamerunští hráči Joel Embiid (Philadelphia) a Pascal Siakam (Toronto).

Do širších týmů pro sledovanou exhibici byli vybráni také Francouz Rudy Gobert (Utah), Srb Nikola Jokič (Denver), Litevec Domantas Sabonis (Indiana) a Australan Ben Simmons (Philadelphia).

Luka Dončič Pascal Siakam Domantas Sabonis smečuje, Joel Embiid přišel pozdě.

NBA oznámila, že během víkendu, jehož součástí budou tradičně i dovednostní soutěže a utkání talentů s jednoletou a dvouletou zkušeností ze zámořské ligy, se představí celkem 19 zahraničních hráčů z 15 zemí. I to je nový rekord.

Do týmu mladíků ze světa se dostali čtyři Kanaďané - Nickeil Alexander-Walker (New Orleans), R. J. Barrett (New York), Brandon Clarke (Memphis) a Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City).

Jednoho zástupce mají Itálie (Nicolo Melli z New Orleans), Ukrajina (Svi Mychajljuk z Detroitu), Německo (Moe Wagner z Washingtonu), Nigérie (Josh Okogie z Minnesoty), Japonsko (Rui Hačimura z Washingtonu) a také Slovinsko, které bude znovu reprezentovat nastupující superhvězda Dončič.

Rui Hačimura z Washington Wizards pózuje fotografům.

Exhibiční setkání hvězd vyvrcholí v hale United Center nedělním zápasem mezi týmy LeBrona Jamese a Janise Adetokunba. Bude pojato i jako uctění památky tragicky zesnulého Kobeho Bryanta a jeho dcery Gianny.

Basketbalisté budou mít na dresech jejich čísla 24 a 2, Bryantově čtyřiadvacítce bude v několika ohledech přizpůsoben i formát zápasu.