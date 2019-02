Draft před exhibicí NBA: Harden seděl v koutě, LeBron zamíchal sestavou

Ještě před Hardenem dal James přednost Kevinu Durantovi, Kyriemu Irvingovi a Kawhimu Leonardovi. Druhý z kapitánů Janis Adetokunbo si raději než Hardena zvolil Stephena Curryho, Joela Embiida a Paula George.

Podruhé za sebou si týmy vybírají dva kapitáni z možností, které pro ně připravili fanoušci, hráči, novináři a trenéři.

Nejprve bylo v hlasování zvoleno pět hráčů z každé konference. Dalších 14 účastníků vybrali trenéři a dvě divoké karty udělil komisionář soutěže Adam Silver veteránům Dwyanu Wadeovi a Dirku Nowitzkému, kteří se chystají ukončit kariéru.

Nejvíce hlasů dostali James a Adetokunbo, kteří se tak stali kapitány a při draftu si mohli vybrat do týmu hráče nezávisle na konferencích. James si stejně jako loni vzal Duranta s Irvingem, s nímž se dobře zná ze společného působení v Clevelandu. Doplnil je o Leonarda a Hardena.

Adetokunbo si zvolil Curryho, Embiida, George a Kembu Walkera. Pak měl možnost jako první volit hráče na lavičku a sáhl po spoluhráči z Milwaukee Khrisu Middletonovi.

Záznam volby týmů pro Utkání hvězd NBA:

James toho využil a získal do svého týmu Anthonyho Davise z New Orleans, o kterém se v posledních dnech spekulovalo, že ho chce do Lakers.

Na to komentátor draftu Ernie Johnsson musel zareagovat otázkou: „Opravdu seš si jistý, že ho chceš do týmu?“ James se pobaveně usmál. „Víš, že v tomhle jsem si hodně jistý,“ odpověděl.

Utkání hvězd v nové podobě zažilo také první výměnu: LeBron navrhl spojit do jednoho týmu horké hlavy Joela Embiida a Russella Westbrooka. Westbrooka si přál odeslat a sám chtěl vzít svého žáka Bena Simmonse. Adetokunbo s tím souhlasil.

Janis totiž přišel před draftem s myšlenkou, že oba znesvářené hráče dokáže usmířit.

Utkání hvězd se uskuteční 17. února v Charlotte, hostitelem bude Michael Jordan, který je majitelem tamního klubu Hornets. Tým LeBron obhajuje loňské vítězství.