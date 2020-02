Soutěže před Utkáním hvězd NBA patřily hráčům Miami

Jones ve finále smečařské soutěže předčil Aarona Gordona z Orlanda. Porota složená z rapera Commona, nedávných hvězd NBA a WNBA Dwyanea Wadea a Candace Parkerové, herce Chadwicka Bosemana a legendární hráče Scottyho Pippena oběma za dva finálové pokusy udělila plný počet bodů, stejně tak v první přidané sérii. Až ta další přinesla rozuzlení.

Jones zarazil míč do koše po odrazu kousek za šestkou a předvedl přitom takzvaný windmill. Sice za to poprvé ve finále neobdržel padesátku, jenže podobná věc za chvíli potkala i jeho soupeře. Gordon si nejprve chtěl vyžádat obrovitého Shaquillea O’Neala, nakonec to ale byl nejvyšší hráč NBA Taco Fall z Bostonu měřící 226 cm, kterého přeskočil, ale triumf si nezajistil. V rozhodujícím pokusu dostal o bod méně než soupeř a ani napodruhé prestižní soutěž nevyhrál.

„Ještě nevím, kam si trofej vystavím, ale někde doma nějaké příhodné místo najdu. Byla to skvělá soutěž, snad jsme fanoušky potěšili,“ řekl oslavenec Jones.

Pivot Adebayo zkompletoval v průběhu sezony třikrát triple double a všestrannost prokázal i vítězstvím v dovednostní soutěži. V prvním kole si poradil s brooklynským rozehrávačem Spencerem Dinwiddiem, v semifinále vyřadil torontského Pascala Siakama a ve finále porazil litevského pivota Indiany Domantase Sabonise.

Adebayo se stal druhým hráčem Heat po Wadeovi, který soutěž ovládl. A jeho slavnější předchůdce byl mezi prvními gratulanty. „Jsem na tebe pyšný,“ vzkázal Wade z komentátorské pozice.

Střelecká soutěž měla několik novinek. Ke klasickým míčům počítaným za bod a barevným bonusovým za dva body přibyla dvě stanoviště s jedním zeleným míčem znamenajícím tři body. Časový limit byl i proto prodloužen z minuty na 69 sekund.

Do finálového kola neprošli Trae Young, Devonte Graham, Duncan Robinson, obhájce prvenství Joe Harris ani domácí miláček a spoluhráč Tomáše Satoranského Zach LaVine. O titul se utkali Davis Bertans, Devin Booker a Hield.

Lotyšský křídelní hráč zapsal 22 bodů, po něm Booker nasázel 26 a pak přišel na řadu Hield. Bahamský reprezentant proměnil čtyři z pěti bonusových balonů a po posledním mohl začít slavit, protože o bod překonal Bookera, náhradníka za zraněného Damiana Lillarda.