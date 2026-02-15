Lillard slaví, i když nehraje. Zase ovládl soutěž trojkařů před Utkáním hvězd NBA

Lillard ve finále porazil Devina Bookera z Phoenixu a nováčka Kona Knueppela z Charlotte. Dovednostní soutěž ovládl potřetí za poslední čtyři roky. Vloni do tříčlenného finále nepostoupil, na trůn se vrátil při absenci obhájce prvenství Tylera Herra z Miami.
Lillard podruhé vyhrál soutěž jako hráč Portlandu. V roce 2024 nastupoval za Milwaukee, než se vloni v létě vrátil po dvou letech k Trail Blazers, za které odehrál prvních jedenáct sezon v NBA. Do aktuálního ročníku ještě nezasáhl, protože se dosud zotavuje po operaci přetržené achillovky.
„Každý den brzy vstávám, rozcvičím se a střílím. Z driblinku, z výskoku..., všemi možnými způsoby. Každý den, stovky pokusů. Takže jsem věděl, že to pro mě nebude problém. Že člověk vyhraje, to nelze nikdy nikdy říct, ale věděl jsem, že dokážu být dobrý a že mám šanci,“ řekl Lillard.
Soutěž ve smečování vyhrál Keshad Johnson z Miami, ve finálovém duelu předčil nováčka Cartera Bryanta ze San Antonia.