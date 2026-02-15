Lillard slaví, i když nehraje. Zase ovládl soutěž trojkařů před Utkáním hvězd NBA

Autor: ,
  9:21
Rozehrávač Portlandu Damian Lillard vyhrál potřetí v kariéře soutěž ve střelbě trojek před Utkáním hvězd NBA, které se uskuteční v neděli v Los Angeles. Pětatřicetiletý americký basketbalista v této sezoně ještě po zranění vůbec nezasáhl do soutěžních zápasů, přesto nenašel přemožitele a třetím prvenstvím vyrovnal rekord legendárního Larryho Birda a Craiga Hodgese.
Damian Lillard z Portlandu vyhrál soutěž ve střelbě trojek před Utkáním hvězd...

Damian Lillard z Portlandu vyhrál soutěž ve střelbě trojek před Utkáním hvězd NBA. | foto: AP

Damian Lillard z Portlandu během soutěže ve střelbě trojek před Utkáním hvězd...
Keshad Johnson z Miami během soutěže ve smečování před Utkáním hvězd NBA
Damian Lillard z Portlandu pózuje s trofejí za vítězství v soutěži ve střelbě...
Keshad Johnson z Miami vyhrál soutěž ve smečování před Utkáním hvězd NBA.
5 fotografií

Lillard ve finále porazil Devina Bookera z Phoenixu a nováčka Kona Knueppela z Charlotte. Dovednostní soutěž ovládl potřetí za poslední čtyři roky. Vloni do tříčlenného finále nepostoupil, na trůn se vrátil při absenci obhájce prvenství Tylera Herra z Miami.

Lillard podruhé vyhrál soutěž jako hráč Portlandu. V roce 2024 nastupoval za Milwaukee, než se vloni v létě vrátil po dvou letech k Trail Blazers, za které odehrál prvních jedenáct sezon v NBA. Do aktuálního ročníku ještě nezasáhl, protože se dosud zotavuje po operaci přetržené achillovky.

„Každý den brzy vstávám, rozcvičím se a střílím. Z driblinku, z výskoku..., všemi možnými způsoby. Každý den, stovky pokusů. Takže jsem věděl, že to pro mě nebude problém. Že člověk vyhraje, to nelze nikdy nikdy říct, ale věděl jsem, že dokážu být dobrý a že mám šanci,“ řekl Lillard.

Soutěž ve smečování vyhrál Keshad Johnson z Miami, ve finálovém duelu předčil nováčka Cartera Bryanta ze San Antonia.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Moře šancí, kapka gólů. Nedávám si to do hlavy, tvrdí muž pro Chelsea Radosta

Teplice, 7.2. 2026, FK Teplice - MFK Karviná, utkání 1. fotbalové ligy. Matěj...

Radostně se řítí na branku jak lavina, neradostně často fanoušci vzdychnou, když šanci spálí. Teplický fotbalový šinkanzen Matěj Radosta cílovou stanici trefí jen občas. Moře šancí, kapka gólů, ale...

15. února 2026  9:55

Dostal bizarní gól z půlky hřiště. Mohl za to mantinel? Ne, jsem barvoslepý, líčí gólman

Americký brankář Jeremy Swayman reaguje po inkasované brance v utkání s Dánskem.

Ten moment se do jeho hokejové kariéry zařadí výrazně. Avšak rozhodně ne v pozitivním slova smyslu. Americký gólman Jeremy Swayman totiž v olympijském turnaji při výhře nad Dánskem (6:3) inkasoval...

15. února 2026  9:41

Lillard slaví, i když nehraje. Zase ovládl soutěž trojkařů před Utkáním hvězd NBA

Damian Lillard z Portlandu vyhrál soutěž ve střelbě trojek před Utkáním hvězd...

Rozehrávač Portlandu Damian Lillard vyhrál potřetí v kariéře soutěž ve střelbě trojek před Utkáním hvězd NBA, které se uskuteční v neděli v Los Angeles. Pětatřicetiletý americký basketbalista v této...

15. února 2026  9:21

Biatlon na ZOH ONLINE: Stíhací závod mužů, představí se i čtveřice Čechů

Vítězslav Hornig v akci během sprintu mužů na 10 km. (13. února 2026)

V pátek jeli sprint, v neděli na něj navážou stíhacím závodem. V rámci olympijských her v italské Anterselvě ho absolvují i čtyři čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a...

15. února 2026  9:19

Zklamání na Slovácku. Vrátili jsme se k alibismu, kabonil se trenér Skuhravý

Brankář Slovácka Milan Heča zasahuje v utkání s Bohemians.

Selhali, když se to nejméně hodilo. Po dvou pozitivních představeních s Ostravou a v Jablonci, za které byli fotbalisté Slovácka odměněni jen dvěma body, nezvládli domácí zápas, který je mohl alespoň...

15. února 2026

9. den ZOH 2026 ONLINE: Stíhací závody biatlonistů, znovu v akci je Adamczyková

Sledujeme online
Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Program devátého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vyplní i řada českých sportovců. Biatlonisty a biatlonistky čeká stíhací závod, hokejisté uzavřou skupinu utkáním proti Švýcarsku....

15. února 2026,  aktualizováno  8:54

Fritz a Shelton potvrdili roli favoritů, v Dallasu si proti sobě zahrají o titul

Taylor Fritz v semifinále turnaje v Dallasu.

Tenisový turnaj v Dallasu v neděli vyvrcholí americkým finálovým duelem mezi nejvýše nasazenými hráči Taylorem Fritzem a Benem Sheltonem. Světová sedmička Fritz vyřadil v semifinále po dvou...

15. února 2026  8:50

Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede týmový závod ve snowboardcrossu

Eva Adamczyková (vlevo) vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13....

Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm česká hvězda Eva Adamczyková (dříve Samková) zkompletovala svou olympijskou sbírku medailí. V Livignu ji...

15. února 2026  8:40

Vyloučení, bojkoty i tiché protesty. Když politika vstupuje do olympijského dění

Helma ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče.

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč je jedním z nejprobíranějších sportovců aktuální olympiády, přestože do závodů nakonec vůbec nenastoupil. Celosvětový zájem vzbudil jeho spor s...

15. února 2026  8:08

Slavia poprvé bez Provoda, navíc i Chorý měl potíže. Trpišovský nejen o marodech

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský udílí pokyny střídajícím hráčům.

Oslabeni o několik hráčů základní sestavy a především o záložníka Lukáše Provoda, který chyběl poprvé v sezoně, vyhráli fotbalisté Slavie Praha v Karviné 3:1. Ale byla to šichta. „Provi má problém ve...

15. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oberou opět favorita? Musíme do toho jít po hlavě, burcuje Vecheta před Jabloncem

Radost pardubického Filipa Vechety (vlevo) během utkání proti Slavii

Domácí kola v úvodu jarní části první ligy nejsou pro Filipa Vechetu a jeho fotbalové parťáky nějakou selankou. Entrée do druhé půlky sezony proti mistrovské Slavii, jasnému lídru tabulky, Pardubice...

15. února 2026  7:35

A teď si dám burger. Muchová zlomila finálovou bídu a věří: Nakopne mě to

Karolína Muchová slaví zisk titulu na turnaji v Dauhá.

I oficiální web ženské tenisové asociace WTA napsal: „Karolína Muchová konečně prolomila titulové sucho.“ Po čtyřech finálových porážkách v řadě a po téměř šesti a půl letech od svého premiérového...

15. února 2026  7:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.