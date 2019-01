Odvedl jsem svou práci. Jackson našel rytmus a kraloval střelcům

Mezi trojkaři vyučil dvaadvacetiletý Jackson i nejlepšího ligového střelce Lukáše Palyzu, Douglasova klubového spoluhráče. V semifinále zaznamenal 20 a ve finále dokonce 22 bodů ze 30 možných, zatímco Palyza 17 a 19.

„Jsem spokojený. Přijel jsem a odvedl, co jsem měl. Ve finále jsem šel na opravdu dobrého střelce, ale díkybohu jsem vyhrál. Basket hraju už dlouho, jsem střelec a tady v tom prostředí mě to moc bavilo. Šlo jen o to najít si rytmus,“ uvedl Jackson pro web NBL.cz.

V samotném utkání Mazáků proti Mladým puškám, koučovaným Levellem Sandersem však Jackson nenastoupil. Chyběl i Dwayne Benjamin, jehož zastavilo zranění.

Z Pardubic se v něm předvedl pivot Kamil Švrdlík, jenž přispěl na konto Mazáků 14 body, a ze Svitav rozehrávač Roman Marko (9 bodů za Mazáky) s pivotem Šimonem Puršlem (2 body za Mladé pušky).