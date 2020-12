Inspirace z NBA. Basketbalové Utkání hvězd zpestří virtuální fanoušci

„Jsem hrozně rád, že fanoušky budeme mít při zápase v hale alespoň v této podobě, když v hledišti nemůžou vytvořit živou kulisu. Nebude to pak působit úplně prázdně,“ uvedl v tiskové zprávě rozehrávač USK Ondřej Sehnal. Vítěz jarní soutěže 1ON1 Challenge byl zvolen kapitánem týmu Mladých pušek.

Technologickou vychytávku už odzkoušela zámořská NBA v letošním play-off v Orlandu. Pořadatelé nainstalují do haly obří LED obrazovku o délce 30 a výšce 5 metrů, v počítači vytvoří umělé hlediště a do něj pak vloží virtuální diváky, kteří budou zápas přes svoji webkameru sledovat v reálném čase.

Digitální publikum bude nejen fandit, ale taky soutěžit o ceny. Třeba kdo si nasadí nejoriginálnější pokrývku hlavy nebo kdo vymyslí nejzábavnější oslavný tanec. Místa jsou omezená, zájemci musí vyplnit dotazník na webu nbl.basketball/asg/p42.

Jak to vypadalo během zápasů NBA

„Fanoušky sedící v hledišti to plně nenahradí, ale věřím, že to přispěje k navození minimálně podobné atmosféry. Sám jsem na to zvědavý a doufám v to nejlepší,“ těší se děčínský Šimon Ježek, další finalista 1ON1 Challenge a pro All-Star Game kapitán týmu Mazáků.



Ježek a Sehnal si vybrali svoji základní pětici, jmenovat ještě nesmějí. „Můj základ utvoří mí dobří kamarádi, které rád uvidím po delší době pohromadě. Bude to takové jádro dobré party,“ zůstal Ježek tajemný. I

Sehnal jen naznačil: „Na jednom křídle bude hráč, který si to za tuhle sezonu rozhodně zaslouží. A na druhém bude někdo, kdo je výkonnostně na své pozici možná nejlepší v lize. A pod košem budou dva hodně atletičtí hráči, kteří svou hrou do All-Star Game přesně zapadají.“

Kromě bitvy Mazáků a Mladých pušek pobaví fanoušky, jak ty virtuální, tak televizní, souboje trojkařů, smečařů nebo boj muže proti muži. Tradičně bude mít Utkání hvězd charitativní podtext.