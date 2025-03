Přeletěl motorku, touží smečovat přes auto. Král dunků řádí bez tréninku

Místo závodu chrtů vystřílel Šlechta šek vozíčkáři O těžko zapomenutelný moment se při Utkání hvězd postaral Petr Šlechta z Písku. Vítěz soutěže ve střelbě trojek věnoval svůj šek na 20 tisíc korun Matěji Cisárovi, čtrnáctiletému chlapci, který exhibici sledoval mezi diváky. Cisár hraje basketbal na vozíku na Tigers České Budějovice a je mu věnován letošní ročník charitativní akce Bez faulu. Ta pro hocha vygenerovala bezmála čtvrt milionu korun, k čemuž Šlechta přispěl. Dodržel tak svůj slib, který v týdnu před Utkáním hvězd veřejně dal, že když soutěž trojkařů vyhraje, odměny se vzdá právě v Cisárův prospěch. „Když jsem pozval Matěje k šeku na hřiště, a on za mnou jel, měl jsem co dělat, abych se při tom nerozbrečel. Před takovou diváckou kulisou to bylo velké,“ přiznal třicetiletý chasník, jehož jméno bylo vzápětí vyskandováno celým hledištěm. „No, to už se mi v Děčíně v životě nestane,“ rozesmál se trojkový král. Za košem sedícímu Matějovi už před startem exhibice předal své rozcvičovací triko a rodinu informoval o svých záměrech pro případ vítězství. Utkání hvězd se přitom původně neměl zúčastnit, plánoval se svými chrty vyrazit na závody do Švýcarska. Plány nakonec změnil. „Usoudil jsem, že to zkusím využít takhle a že do Děčína pojedu, udělám všechno pro výhru a daruju peníze na dobrou věc,“ řekl pevným hlasem Šlechta. Ve svoji výhru prý věřil na 95 procent. Vynikajícím výkonem v soutěži to potvrdil. (jip, iDNES.cz)