Svitavy se po drtivé výhře v Ústí vrátily na druhé místo tabulky

Svitavy předchozí vzájemný zápas s Ústím doma těsně prohrály, tentokrát ale od počátku měly utkání pod kontrolou. Duel zahájil úspěšnou trojkou Pavel Slezák a právě střelbou z dálky hosté celý zápas kralovali.

V úspěšnosti střelby Svitavy domácí tým jasně přehrály, v proměněných pokusech zpoza oblouku dominovaly dokonce 14:1.

„Po porážce s Nymburkem, kdy se nám příliš střelecky nedařilo, jsme ukázali výbornou mentalitu. Myslím, že jsme na útočné polovině předvedli výborný výkon, 32 asistencí hovoří za vše,“ pochválil své svěřence trenér Svitav Lubomír Růžička.

První poločas hosté vyhráli 46:37 a rozhodující nápor předvedli po přestávce. Druhou půli zahájili čtrnáctibodovou šňůrou a teprve poté proměnil dvoubodový pokus Pavel Houška. To bylo také ve třetí čtvrtině ze strany domácích vše.

Svitavy pak daly dalších 22 bodů v řadě a definitivně Slunetu zlomily. Třetí desetiminutovku tak ovládly 33:2 a celý druhý poločas 57:19.

„Bohužel dnes to bylo tak, že když se nám střelba nedařila, přestali jsme i bránit. V poločase jsme si k tomu něco řekli, chtěli jsme změnit obranu, bohužel se nám to vůbec nepodařilo a od začátku druhého poločasu to bylo vraždění neviňátek,“ konstatoval domácí trenér Antonín Pištěcký.

Ve vítězném týmu zazářil C. J. Aiken s 23 body a osmi doskoky, Pavel Slezák zvládl 17 bodů (pět trojek) a šest asistencí a Šimon Puršl 13 bodů a osm doskoků. V dresu Ústí vynikl jen veterán Houška se 13 body a 10 doskoky.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů, 19. kolo Ústí nad Labem - Svitavy 56:103 (18:25, 37:46, 39:79)

Nejvíce bodů: P. Houška 13, Pecka 9, Wallace 8, Šteffel 6 - Aiken 23, Slezák 17, Teplý a Puršl po 13, Matěj Svoboda 9, Jelínek 7.