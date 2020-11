Okradené Ústí. Ubrali nám bod a my o něj prohráli, zlobí se po basketbalovém derby

„Nechceme na to svádět porážku. Měli jsme vyhrát o deset a víc bodů, kluky neomlouvám. Ale takové chyby nesmí zapadnout. Zvlášť když máme Instant replay systém čili video na každém zápase,“ čertí se ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Svejcar vystřelil za stavu 0:0 zpoza oblouku, což je patrné i z internetového záznamu. „Rozhodčí taky trojku deklaroval, zvedl obě ruce, byla regulérní. V televizním přenosu taky naskočila na našem skóre trojka, ale pak to museli upravit podle technického zápisu, protože to nesedělo,“ líčí šéf Slunety. „Jde o chybu děčínského zapisovatele a komisaře utkání, který má na starosti zápis o utkání a stolek.“

Hosté se dožadovali už během zápasu nápravy. „Reklamovali jsme to, bohužel to vyšumělo,“ vadí Hrubému. „Všichni děláme chyby, my manažeři, hráči, rozhodčí. Ale takové věci se nesmí dít. Jde o obrovskou chybu, která vyplyne ještě víc na povrch, když prohrajete o bod. A my tím pádem prohráli neregulérně, to do basketbalu, který se snažíme posouvat, nepatří. Pokud nad tím mávneme rukou, je to špatně. Máme nový systém videorozhodčího, tak proč ho nevyužíváme víc, nad rámec regulí? Je to škoda, když jde o tak drahou záležitost.“



Děčínský sportovní manažer Jakub Důra tvrdí: „Je možné, že se stala chyba, chybovat je lidské. A při hře rychlé jako basketbal je těch chyb spousta. Nepřesných výroků rozhodčích, kterými odeberou jednomu z týmů bod, ovlivní koš nebo trestné hody, je v basketbalovém utkání tak strašně velké množství, že si nemyslím, že by první koš v zápase ovlivnil samotný výsledek.“