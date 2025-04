Zmrtvýchvstání i díky obroučkám? Může za to údržbář, smál se ústecký Šiška

„Domácí prostředí hraje v play off velkou roli. Diváci, hlava, obroučky, na které máme za celou sezonu nespočet vypálených střel,“ nadhodil ústecký rozehrávač Ondřej Šiška po nedělním vítězství 94:84.

Trocha čísel, ať je vidět kontrast vicemistrů.

V posledním utkání dali za první poločas víc bodů (59) než za celý první (50) i druhý zápas (58).

V sobotním duelu nasázeli skoro tolik bodů (99) jako za obě brněnské bitvy dohromady (108).

V Brně trefili během dvojboje o polovinu méně trojek než doma, 11 versus 22.

„Je unikum, že jsme měli za poločas víc bodů než za celý první zápas,“ pousmál se Šiška. „V Ústí se protihráčům nehraje dobře, nám naopak skvěle. Zvlášť před opět úžasnou kulisou; každému fanouškovi musím poděkovat, že si na nás na Velikonoce udělal čas.“

Naposledy jich bylo 1 101 a žhavila je ústecká střelecká erupce. I díky domácím košům. „Obroučky jsou v každé hale jiné. Přijde mi, že je máme měkčí,“ usoudil Šiška. „Možná záleží, jakého máte údržbáře, jak moc je utahuje a jak často,“ chechtal se.

Petr Krupka a Odinakachim Oguama slaví výhru Ústí.

Předepsané jsou certifikované odpružené obroučky, takzvané breakaway rims. Pružinový mechanismus je při prudké střele či smeči mírně ohne a pak vrátí zpět, čímž se snižuje riziko zranění nebo poškození konstrukce. Zásadní je pružina; je-li měkčí, odskok míče je kratší, když je tvrdší, balon se odráží dál. Záleží, jak je utažená, jak je ochozená, nebo naopak zatuhlá.

„U nás v Brně jsou obroučky tvrdší. Když je daleká střela, míč se odráží dál. Sluneta je ze své haly zvyklá, že se jí to tolik neodráží, možná proto jí to u nás nepadlo,“ zauvažoval brněnský křídelník Matěj Dáňa.

Pozor, brněnská hala není pro Slunetu střelecky zakletá, vždyť v posledním zápase před play off tam bodů nasázela 92 a vyhrála. Jenže ve vyřazovací fázi na to nenavázala.

„Po prvních dvou utkáních série na nás ležela deka. Říkali jsme si: Sakra, co to s námi je? Jedna věc byla, že nám to nepadalo v útoku, ale ani nasazení nebylo hodné play off. Doma jsme to odšpuntovali,“ ulevilo se Šiškovi, autorovi deseti bodů z posledního mače. „Ani za stavu 0:2 jsem to neviděl bledě. Vím, že play off je maraton. Můžou rozhodovat maličkosti, jeden vybojovaný balon, jedna šťastná trojka, jeden sporný call (výrok rozhodčích). Proto je hrozně důležité zůstat pozitivní.“

Ústecký trenér Tomáš Reimer aktuální rozdíl mezi venku/doma vidí jasně: „Asi jsme se museli vyrovnat s fyzickou hrou Brna, na kterou jsme si dva zápasy zvykali. A zvykli jsme si.“

Ústečtí fanoušci oslavují trojku domácího hráče.

Dáňu štvalo, jak se obraz hry proměnil. „Sluneta v obou zápasech trefila hodně trojek a chytil se jim Tomáš Vyoral. On byl největší faktor, který jsme neuhlídali,“ litoval hráč Brna. „Doma je ubráníme na 50 bodech, ale v jejich hale je těžké je bránit, když dají deset trojek za poločas.“

Čtvrtfinále čtvrtého s pátým se ve středu přesune opět do brněnského hájemství. „Jsme mladší tým, musíme je uběhat, využít naší energie,“ zavelel Dáňa.

Šiška naopak sází na ústeckou zkušenost. „Teď je menší psychická výhoda na naší straně. Kluci z Brna jsou trošku mladší, uvidíme, jak jim bude chutnat ten tlak,“ pošťouchl soupeře. „Formu, která nás poslední dva zápasy zdobí, si musíme vzít s sebou do Brna. Tedy i na 50 bodů půjde vyhrát, ale jen když je ubráníme na devětačtyřiceti,“ rozesmál se.

Jisté je, že ústecké měkké obroučky budou v akci ještě v sobotu. Co na to údržbář?