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Ústí pod Labem! Děčínští bažanti řádili, rival pěnil: Degradace značky Sluneta

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  11:25
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Vibrující arénou se neslo škodolibé: Ústíííí pod Labem!, hosté ze Slunety spěšně mizeli v šatně, zato hostitelé z Děčína se po demoličním derby před svým kotlem minuty opájeli senzačně vysokou výhrou 92:66. První El Nordico letošní sezony NBL až šokovalo, válečnická školka zatočila s rivalem jako parta mazáků. Po začátku snů, který předznamenal začátek ústeckého konce.

„Náš nejhorší zápas v Děčíně pod mým vedením,“ kabonil se poražený trenér Tomáš Reimer.

„Náš nejlepší zápas v sezoně,“ rozzářil se vítězný kouč Tomáš Grepl.

Úvod 14:0 pro domácí Děčín? A Ústí nad Labem prvních pět a půl minuty bez bodu? Fanouškům v sobotu padaly brady z nečekaného entrée do severočeského trháku ve vyprodaném basketbalovém koloseu, kde praskaly hlukoměry.

„Takový vstup do derby jsem z naší strany určitě ještě nezažil. Pomohlo, že Pomikálek trefil dvakrát za tři, dodalo nám to trošičku víc klidu. Ústí jsme nedovolili žádnou rychlou akci, tlačili jsme ho do těžkých střel,“ rozebral Grepl, jak Děčín rozebral nesmiřitelného konkurenta.

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Noví ústečtí Američané ochutnali kulisu elektrizující sousedské bitvy poprvé v životě a možná se jim rozklepaly vedle nohou i ruce. Palubovka sevřená strmými tribunami, hráči na dosah vášnivým divákům, k tomu nový kotel Válečníků pod košem, který bavil rozmanitým skandováním a Ústí posílal pod Labe.

„Pro každého je první zápas v Děčíně složitý,“ přikývl Reimer. „Můžeme se bavit o tom, jestli atmosféra náš vstup do zápasu zčásti ovlivnila, ale nemůžeme se vymlouvat, že jsme kvůli tomu prohráli. Fajn, zaspíme pět minut, ale pak se 35 minut musíme snažit zápas zlomit.“

A to se nestalo, jeden nádech nestačil, aby Sluneta sfoukla obří ztrátu. Na jednociferné manko už se nedostala, navíc se jí vyfaulovali hned čtyři muži. „Porážka se kouše těžce. Nebyli jsme na začátku mentálně správně připravení. A pak jsme na to nezareagovali týmově dobře. Poněkolikáté se stalo, že když se nám nepodaří nějaký úsek utkání, nejsme dostatečně soudržní a nevěříme, že bychom to mohli týmově zvrátit. Nevěříme identitě, kterou se chceme prezentovat,“ vyčítal Reimer neplodné solitérství.

Fanoušci Děčína slaví.
Fanoušek Děčína.
Děčínský rozehrávač Jan Kopecký se dere k míči.
Marek Houška nastupuje k zápasu.
Fanoušci Děčína slavím výhru.
17 fotografií

Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý si nebral servítky. Na síť X vyťukal: „Zápas v Děčíně byla degradace značky Slunety a vedení toto nikdy více nedopustí! Klub využije všechny nástroje proto, aby se takový průběh zápasu již neopakoval. Je prohra a prohra! Gratulace Děčínu k zasloužené výhře.“

Přitom karty byly rozdané ve prospěch hostů. Válečníkům chyběly dvě ústřední osobnosti, bývalý reprezentant Vyoral a Belgičan Mortant. Kolem kapitána Pomikálka nastoupilo sedm mladých statečných v čele s Markem Houškou, kterého okukují kluby z NBA. Bažanti od 16 do 21 let roztrhali protřelejšího soupeře na cáry.

Fascinující.

Obdivuhodné.

A v NBL nevídané.

„Respektuji každého hráče a je jedno, jestli je starý nebo mladý. Dneska všichni z Děčína ukázali, že můžou ligu hrát. Mortant s Vyoralem jsou výrazní hráči, ale několikrát jsme upozorňovali, že i bez nich je tým kvalitní. Jestli jsme to na začátku podcenili a mysleli si, že nám to půjde samo…,“ opakovaně se Reimer vracel k hororovému startu. „Je moje chyba, že jsem hráčům nedokázal víc zdůraznit, že i mladí mají kvalitu. Chci jim dát velký kredit. Prohra jde za mnou.“

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Grepl ústecké Američany nezatracoval. „Ústí nechci řešit, to pro mě není žádné téma. Oni jsou dobří, talentovaní, šikovní, běhají dobře. Myslím, že příští zápas se jim povede mnohem líp, ale to musí vyhodnotit někdo jiný.“

Kouče Válečníků hřeje, jak obstála jeho sestava mladíků. Když se Válečníci po výhře v derby sešikovali do vítězného kolečka, kouč v něm před hráči smekl pomyslný klobouk.

„My jsme věděli, co mladí hráči umí, jak můžou hrát. Pro mě jako trenéra je výhoda, že se částečně snaží plnit, co se po nich chce. V tom je to trošičku jednodušší než s cizinci,“ cítí Grepl, že jsou ve svém věku ještě tvární. „Hrajeme víceméně, co chceme. Všichni mladí hráči, kteří byli v našem dresu, odvedli velmi dobrý výkon.“

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Základní část NBL je v polovině a Děčín se s bilancí sedm výher – čtyři porážky drží v elitní čtyřce. „Výsledkově jsme na tom líp, než jsme si mohli představit a doufat. Nepřeceňuju to, sám osobně se na tabulku nedívám, odškrtnu si, že se nám povedlo vyhrát zápas, tím to pro mě skončí. Neužiju si to ani do půlnoci, jak říkám obvykle. Už teď přemýšlím o dalším utkání,“ tvrdil Grepl s odkazem na středeční předehrávku s Pardubicemi.

Sluneta má po šňůře čtyř porážek o čem přemýšlet. „Otázek je víc. Jsme hodně náladové družstvo, což je práce nás trenérů, aby to tak nebylo. Ať už individuálními pohovory, nebo týmovými komunikacemi,“ naznačuje Reimer, že derby se bude v Ústí dohrávat ještě v kancelářích.

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Ale chce zachovat chladnou hlavu. „Když jsme měli šňůru 6-0, nerad jsem říkal, že chceme atakovat první druhé místo. Teď jsme prohráli čtyři zápasy a nechci zase dělat, že je všechno špatně. Letos jsme si potvrdili, že dokážeme hrát se silnými soupeři, že umíme hrát i dobrý basket, ale musíme to chtít po 40 minut. Asi bude největší problém týmové nastavení do zápasů; nemusí se nám dařit, ale musíme se prezentovat, jak chceme. A to nám chybí, z toho jsem nejvíc naštvaný – že sklopíme hlavy, nejsme potom tým,“ vadí trenérovi.

Do kádru zatím nechce zasahovat výměnami. „Američané mají moji důvěru. Já jsem ten, který si hráče vybírá, teď je na mě a celém trenérském štábu, abychom to zlomili. Jsou nějaké otazníky s chutí v týmu. Není to jen o Američanech, je to vidět i na českých hráčích, celém mužstvu. Musíme si vybudovat vzájemnou důvěru a chemii,“ velí Reimer.

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