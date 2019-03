Ústí se dohodlo s trenérem Pištěckým na tříleté smlouvě

„Pro nás je to jeden z dalších mezníků. Rozhodli jsme se mu dát kontrakt na delší čas, protože je stále mladý a má před sebou budoucnost, navíc je odchovanec. Pro mě to byla jedna z priorit, je to krok správným směrem,“ uvedl generální manažer Tomáš Hrubý.

35letý Pištěcký (na snímku), bývalý ligový hráč, působí v Ústí jako hlavní kouč od léta 2016, předtím dělal asistenta Martinu Stavělovi. „Nepodepisujeme smlouvu proto, že teď máme pozitivní sérii zápasů, v jednání jsem vstoupil ještě před dvěma derby s Děčínem,“ upozornil Hrubý. Z hráčů si dlouhodobě pojistil či pojistí Pecku, Houšku, Šotnara, Davida a Maděru.