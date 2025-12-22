Chcete mě? Basketbalový českoběžník Autrey se ukázal v Ústí: Tady je můj domov!

Patří k zahraničním ikonám Národní basketbalové ligy a jako bumerang se do ní po štacích za hranicemi vrací. I teď? Šestatřicetiletý americký rozehrávač či křídelník Lamb Autrey ukončil angažmá v Kosovu a vyhlíží nový klub. Ukázal se při nedělním zápase ústecké Slunety s Opavou a fanoušci ho obletovali jako popovou hvězdu. „Miluju to tady. Moc bych chtěl zpátky a hrát za své domovské město,“ svěřil se oblíbenec publika.

Autrey v NBL vystřídal během deseti sezon osm klubů, mezitím si odskočil do Finska, Maďarska a naposledy do kosovské Prištiny, kde v šesti zápasech průměrně doručoval 12,2 bodu.

„Z Kosova jsem odešel, už nejsem součástí týmu z určitých důvodů. Co se děje, říct nemůžu. Ale jsem znovu v Česku, jen trénuju a čekám na další smlouvu,“ prozradil rodák z Texasu.

Zmrtvýchvstání nekončí. Hráči Ústí si proti Opavě vybojovali vánoční volno

V ústecké Slunetě strávil tři sezony, v té poslední ji s Tyem Nicholsem vytáhl k historickému stříbru.

„Ještě jsem tady s nikým nemluvil, protože informace byly zveřejněny teprve před pár dny. Takže se teď jen snažím dát všechno do pořádku, vyřešit svou situaci. A potom uvidíme, jaké týmy budou k dispozici a kdo by mě chtěl přivést,“ nadhodil autor 5927 bodů v NBL, což ho řadí na druhé místo mezi zahraničními hráči za Levellem Sandersem (8616).

Lamb Autrey, bývalý ústecký hráč, a moderátorka Slunety Barbora Štěpánová.

Zdá se, že Ústí je jeho první volba. „Miluju to tady. Všichni vědí, že bych tu strašně rád byl. Tady je moje rodina. Dosáhl jsem zde na jeden z mých největších úspěchů v kariéře, když jsme se dostali do finále. Pokaždé, když jsem tady, mám pocit, že jsem doma. A tohle je pro mě domov!“

Ústecký trenér Tomáš Reimer odkázal na generálního manažera Tomáše Hrubého, který otázky kádru řeší.

„Autrey má ještě nějakou složitou situaci v minulém působišti. V Ústí odvedl mnohokrát velmi dobrou práci, takže téma to bude vždycky. Jestli to je reálné, nebo ne, to možná neovlivníme ani my,“ pokrčil kouč rameny.

Američan Autrey po dekádě opouští NBL, vystřídal osm týmů

Hrubý tvrdí, že s Autreyem má kamarádský a nadstandardní vztah. „V tuto chvíli kluci hrají dobře a my perimetr máme poskládaný, jak chceme, hledáme jiný typ hráče na posílení. Pod koš,“ konstatoval funkcionář. „Ale vyloučit se nedá nikdy nic, možná v rámci kamarádské pomoci by mohl naskočit v pár zápasech. Možná se zapojí do tréninku. Budeme to řešit.“

Autrey tvrdí: „Byla by opravdu velká věc, kdybych tady zase působil. Město a Slunetu mám v srdci.“

Zůstane Američan u osmi českých klubů, nebo přidá devátý?

Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Opava. Jarmark mládežnických týmů Slunety při zápase.
Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Opava. Isaac Davidson, posila Ústí.
Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Opava. Lamb Autrey, bývalý ústecký hráč, a moderátorka Barbora Štěpánová.
Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Opava. David Zach, trenér Opavy.
Šťastné a basketbalové! V Ústí zpívali ligoví hráči s fanoušky koledu

Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Basketbalové Vánoce v hale ústecké Slunety. Dárek v podobě nedělní výhry 99:95 nad Opavou nebyl jediným, co naladilo více než třináct stovek fanoušků do sváteční nálady.

Před utkáním a v jeho průběhu se ochozy proměnily v malé vánoční tržiště, mládežnické týmy klubu pořádaly jarmark, ve stáncích nabízely vlastnoručně připravené výrobky a občerstvení.

Veškerý výtěžek z prodeje věnovaly jednotlivé týmy Nadaci Anežka, pomáhalo se pětileté Valince, které byla diagnostikována dětská mozková obrna, levostranná hemiparéza a epilepsie.

Po zápase její otec převzal šek na více než 160 tisíc korun, Sluneta obdarovala také mládežnické trenéry a hráči ligového áčka si s fanoušky zazpívali koledu. „Myslím, že se udělala dobrá věc. Bylo by fajn tyhle projekty podporovat i nadále,“ řekl asistent trenéra Jakub Gabriel.

