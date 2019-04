Basketbalisté Ústí vyhráli třetí bitvu a jsou ve čtvrtfinále

Zvětšit fotografii A. J. Walton (vlevo) z Kolína útočí kolem ústeckého Filipa Šmída. | foto: Geosan Kolín / Adam Hruška

Ústečtí basketbalisté slaví postup do čtvrtfinále play off NBL. Sluneta v rozhodující třetí bitvě předkola zdolala Kolín 83:72, celkově sérii ovládla 2:1 a ve čtvrtfinále vyzve Svitavy. „Nebyla to pro nás jednoduchá situace, ale jsem rád, že jsme nakonec potvrdili roli favorita, urvali jsme postup a zahrajeme si play off,“ radoval se ústecký trenér Antonín Pištěcký.