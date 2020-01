Bez Houšky bychom zase nevyhráli, smekl ústecký kouč Pištěcký

„Je paradoxní, že během porážek s Pardubicemi a Svitavami jsme bránili dvakrát lépe a agresivněji, ale zatímco tyto zápasy se nám nepodařilo dovést do vítězného konce, proti Kolínu to bylo naopak. Jsem rád, že jsme dokázali potvrdit roli favorita, protože toto vítězství nám po minulých dvou prohrách pomůže,“ řekl ústecký kouč Antonín Pištěcký.

A vyzdvihl výkon pivota Pavla Houšky, který proměňoval důležité trojky a se 24 body byl nejlepším střelcem Slunety. „Houška byl určitě hráčem zápasu, ale nevím, jestli už to není trochu smutné. Opakuje se to totiž poněkolikáté za sebou. Bez něj bychom ani tento zápas nejspíš nezvládli. Ti, kteří dostali šanci na jeho pozici, ho prostě nedokázali nahradit, a on tak musel odehrát opět 37 minut. Můžeme za něj být jedině rádi,“ smekl Pištěcký.

Po dvou porážkách zabral i vicemistr Děčín, v Hradci Králové urval těsnou výhru 70:69.

„Rozhodující byla druhá polovina třetí čtvrtky, kde jsme dobře bránili a dávali trojky. Domácí pak ale zabrali a zápas zdramatizovali. Velké díky patří Pomikálkovi za jeho perfektní blok v samém závěru,“ vypíchl klíčový okamžik sportovní manažer Válečníků Jakub Důra. V sobotu Děčín v derby hostí Ústí.