Jedna trefa, druhá trefa. Vyoral zařídil druhé prodloužení a pak ho rozhodl

„Bylo skvělé být součástí takového zápasu. Vyhráli jsme větším srdcem,“ slavil pardubický trenér Vanja Miljkovič.

Zato domácí Jan Šotnar kousal těsnou porážku těžce. „Dvakrát nebo třikrát jsme byli velice blízko k výhře, ale Pardubice si ji nakonec za svou bojovnost zasloužily. My jsme neměli svůj den v útoku, naše střelecká čísla jsou hodně podprůměrná. Celkově to nebylo naše utkání, prohráli jsme je o bod, což nás opravdu mrzí, ale musíme to hodit za hlavu,“ nařídil kouč.

Hosté přijeli do Ústí bez opor Petra Šafarčíka a Jureho Škifiče, brzy ztráceli 0:8, dvakrát stahovali jedenáctibodové manko. Těsně před koncem normální hrací doby vedla Sluneta o dva body, jenže pardubický Josef Potoček doskočil neúspěšnou střelu a poslal zápas do prodloužení. Oba extra díly mimořádné basketbalové bitvy pak rozsekly velké chvíle rozehrávače Tomáše Vyorala.

„Nemáme teď lehké období, takže je pro nás strašně důležité, že jsme vyhráli tímto způsobem. Snad nás to nakopne k lepším výsledkům,“ vyslovil přání pardubický pivot Kamil Švrdlík.

Slunetě se nedařilo v obraně ani v útoku. „Dostali jsme strašně moc bodů, v útoku jsme to tahali ve dvou třech lidech. Pardubice hrály dobře, ale my jsme měli hrát mnohem lépe, tak trochu si za porážku můžeme sami,“ uznal ústecký křídelník František Váňa.