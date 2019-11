Ústecké basketbalisty uspal Kohout a jeho „vánoční dárek“

„Vánoce přišly už teď v říjnu – ta poslední střela byla pro nás jako vánoční dárek!“ zářil na portále NBL pardubický kouč Ken Scalabroni po emotivním triumfu 67:65 (16:16, 39:32, 53:49, Pavlovič 15, Půlpán 12, – Svejcar 12, Brown a Šotnar 11).

Když 1,2 vteřiny před koncem 4. čtvrtiny dostal Slunetu do vedení Brown, Pardubice potřebovaly zázrak. Stal se! Dlouhý výhoz kus před trojkový oblouk, rychlá Kohoutova střela, míč v síťce, extáze na domácí straně, šok na hostující. Ústecký trenér Antonín Pištěcký se držel za hlavu a nechápal, co se stalo.

„Tenhle koš bude hrozně dlouho mrzet,“ řekl Pištěcký. „Mohli jsme vyhrát v Pardubicích, to se počítá vždycky. Takhle prohrát, to bude chvíli trvat, než to překoušeme.“

Sluneta přitom neodehrála na palubovce favorita špatnou partii. „Až na ten konec to byl pro nás super zápas,“ tvrdil Lukáš Bažant, ústecký křídelník. „Hráli jsme bojovně, od začátku jsme zůstávali na dostřel. V útočných doskocích nás Pardubice přeskákaly, i tak bylo v naší hře hodně pozitivních věcí.“

Po báječném entrée v podobě tří výher přišly tři porážky za sebou a propad Slunety z čela na sdílené 7. místo. V sobotu nastoupí ústecký celek ve Svitavách.

Děčín se doma proti poslednímu Brnu nadřel, vítězství 68:66 (16:12, 35:26, 53:45, Feštr, Pomikálek, Šiška a Autrey 10 – Smithson 12, Stegbauer a Nehyba 11) trefil 16 vteřin před klaksonem Autrey.

„Zápas měl velikou kvalitu, byl bojovný a napínavý až do konce, byla to reklama na českou ligu!“ zvolal děčínský trenér Tomáš Grepl a rozehrávač Lukáš Feštr přidal: „Jsem rád, že máme vítězství, byť to nebylo z naší strany o basketbalové kráse. Měli jsme ale dobré nasazení a jednu z nejlepších obran v dosavadním průběhu sezony.“

Děčín je v tabulce pátý, v sobotu míří na půdu Olomoucka.