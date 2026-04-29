Ústecká úleva. Domácí proti Opavě zvrátili druhé čtvrtfinále a vyrovnali sérii

Basketbalisté Ústí nad Labem zareagovali na úterní porážku s Opavou výhrou 93:86 a po dvou zápasech na severu Čech je čtvrtfinálová série NBL vyrovnaná 1:1. Další dva zápasy teď budou hostit v sobotu a v neděli Slezané, do Ústí nad Labem se série vrátí za týden.
Ústečtí basketbalisté slaví výhru nad Opavou. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Opavský tým většinu prvního poločasu vedl a v úvodu třetí čtvrtiny narostl náskok hostů až na 13 bodů, 62:55. Severočeši se ale dokázali do zápasu vrátit a na přelomu třetí a čtvrté části se jim povedla od stavu 67:74 třináctibodová šňůra, kterou osmi body za sebou zahájil Nicholas Johnson. V bouřlivé domácí kulise už další obrat nepřipustili.

Děčín zvrátil duel v Brně, střelecký souboj potěšil víc Dawese. Opava zaskočila Ústí

Jedním z rozhodujících faktorů v jinak vyrovnaných statistikách byly ztráty, kterých se hosté dopustili 18 proti 13 ústeckým. Hosté chyby soupeře potrestali 12 body, zatímco domácí z nich vytěžili 20. V ústeckém dresu dali Johnson a Isaac Davidson po 18 bodech, o bod víc než američtí lídři Severočechů dal kapitán Opavy Jakub Šiřina, autor čtyř trojek.

„Máme to, pro co jsme si přijeli, a to ukrást jim výhodu domácího prostředí,“ řekl Šiřina. „Dnes jsme měli dobře rozehraný zápas, ale pak tam přišla nějaká naše špatná rozhodnutí jak v útoku, tak v obraně, kdy jsme hráli takový trošku chaotický basket a Ústí se chytilo,“ pokračoval.

Nejvyšší domácí soutěž bude i v příštím roce hrát Hradec Králové, který příslušnost k elitě uhájil v baráži. Po pondělním triumfu ve Zlíně, 86:51, dnes Východočeši ukončili sérii s vítězem první ligy domácím vítězstvím 94:62.

Čtvrtfinále play off basketbalové ligy mužů

2. zápas

Ústí nad Labem - Opava 93:86 (24:25, 48:54, 72:74)
Nejvíce bodů: Davidson a Johnson po 18, Lawrence 13 - Šiřina 19, Váňa 12, Brown 10. Stav série: 1:1

Baráž - 2. zápas:
Hradec Králové - Zlín 94:62 (23:21, 52:40, 75:49), konečný stav série: 2:0

Ústecká úleva. Domácí proti Opavě zvrátili druhé čtvrtfinále a vyrovnali sérii

