Kapitán ústeckých hrdinů Pecka: Jako bych hrál půl zápasu v bezvědomí

Sluneta první dva duely obdivuhodně dotáhla do prodloužení. Což vypadalo jako sci-fi, protože ztrácela už 20, respektive 22 bodů. Úvodní bitvu v Brně pak vyhrála 84:80, domácí řež skončila jejich porážkou 77:82. Hon na medaili se rozsekne v pondělí na brněnské půdě.

„Rozhodující zápas bude těžkej jak prase,“ uvědomuje si Pecka. „Oni jsou na koni, jsou doma, mají širší lavičku. Nás hraje pět šest kolem 30 minut, oni to mají rozdělené.“

Co půlhodinu! Základní pětka Svejcar, Johnson, Spencer, Autrey a Pecka v sobotu, i díky prodloužení, vydržela na palubovce ještě déle. Spencer a Autrey bez pár vteřin 40 minut. Basketbaloví Stachanovci. „Mám pocit, že jsem půlku zápasu hrál v bezvědomí. Už nemáme síly,“ odfoukl si kapitán. „Hrozně nám jich sebralo, když jsme dotahovali takovou ztrátu. Pak už nezbyly na prodloužení.“

Sluneta manko nabírala vždy už od úvodu. „Jsme na startu vlažní, celou sezonu s tím máme problém,“ tvrdí Pecka. „Nikdy nezačneme s energií. Najdeme ji, až když je pozdě, nebo když nám teče do bot. Nevím, čím to je. Máme kondičního trenéra, připravujeme se, rozběháváme se...“

I trenér Jan Šotnar si s tím láme hlavu. „V Brně jsme měli potíže na cestě, ale doma jsme byli připravení, tak nevím. Naše rotace je užší, možná tam je únava, ale ve 4. čtvrtině jsme tu energii zase měli. Asi si musíme líp nastavit hlavu,“ dumá kouč.

Možná pracuje podvědomí hráčů, že kdyby se vysílili v úvodu, nebudou moct vypustit duši v koncovce. „Bohužel to tak bude,“ přikývl Pecka a blahořečil Lamba Autreyho; ten zajistil prodloužení v první partii čtyři vteřiny před koncem, ve druhé dokonce s klaksonem: „Lamb je zabiják, má neskutečný instinkt.“

Byť Sluneta rupla, udělala reklamu na basket a 1 360 fanoušků šílelo nadšením. „Když v nejhorších chvílích celá hala začne skandovat, zahřeje to. Díky! Ať to dopadne jakkoli, letos jsme toho dokázali hodně,“ cítí Pecka. Ale historický bronz, to by teprve byla pecka! „V sobotu to pro nás bylo all-in, dali jsme do toho všechno, i když nejsou všichni fit. Třetí zápas bude na morál,“ tuší Šotnar. „Chceme zvednout hlavy a pokusit se o další zázrak.“