S mistrem bez šance. Uspěje Ústí v alpském poháru?

„Jsem rád, že po první půli, kdy jsme nehráli dobře v útoku, jsme to nezabalili. Ve druhém poločase jsme předvedli slušný basketbal, na kterém se dá stavět,“ hledal pozitiva ústecký trenér Jan Šotnar.

Sluneta první dějství ztratila 32:50. „Ve druhé půli jsme ještě zabojovali, což bylo dobré, ale vstup do utkání nebyl ideální. Hráli jsme dobře dvě čtvrtiny, což proti týmu, jako je Nymburk, prostě nestačí,“ uvědomoval si ústecký křídelník Spencer Svejcar.

Nymburk se přitom musel opět obejít bez střelců Jerricka Hardinga a Lukáše Palyzy, zastoupili je Vojtěch Hruban (24 bodů) a František Váňa (17).

Ústí nepomohl ani výkon nejlepšího střelce zápasu Lamba Autreyho, zaznamenal 26 bodů a k nim osm doskoků a šest asistencí. Svejcar přidal 20 bodů.

Nymburk, který nastoupil jen dva dny po utkání v Pardubicích, jedenáctou výhrou v řadě potvrdil suverénní první místo.

„Poslední dobou jsme se trápili střelecky a týmy to proti nám pak mají jednoduché, zalezou do bedny. Tady jsme si dokázali pomoci střelbou z dálky. Ústí ale patří kredit za to, že nás nenechali vydechnout až do konce,“ ocenil křídelník Nymburku Vojtěch Hruban.

Další důležitá bitva čeká Slunetu už ve středu, v 18 hodin vyzve v domácí odvetě čtvrtfinále Alpe Adria Cupu slovenské Patrioty z Levic. Z prvního zápasu má Ústí sedmibodové manko, které musí smazat, aby proklouzlo do Final Four.

„Klíčem k úspěchu bude proměňovat pozice, které si umíme vytvořit, a když k tomu přidáme i dobrou defenzivu, kterou nyní předvádíme, můžeme pomýšlet na úspěch,“ věří kouč Šotnar.