Sluneta narazí na mistra. Neskládáme zbraně, burcují se v Ústí

„Uvědomujeme si, jaké je postavení Nymburku v soutěži, ale neskládáme dopředu zbraně,“ říká ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Série startuje ve středu a ve čtvrtek na půdě favorita, do Ústí se přesouvá v neděli 8. května a v pondělí 9. května. Hrát by se mělo ve večerních hodinách (v neděli v 19 a v pondělí v 19.30). „Je to kvůli televizi, ale ještě o tom jednáme, časy jsou zatím předběžné.“

Sluneta chce historický postup do semifinále ještě vyšperkovat. „Víme, že nás čeká ještě minimálně šest zápasů, a jdeme do toho s tím, že chceme co nejlepší výsledek. Zabojujeme o medaili,“ slibuje Hrubý.