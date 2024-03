Nová tabule na Slunetě. Děčín ji měl dřív, štve mě to, směje se šéf Ústí

„V Děčíně to měli o dva měsíce dřív a mě to hrozně štve,“ rozesmál se Tomáš Hrubý, generální manažer ústeckých basketbalistů, s nímž sousedská rivalita cloumá.

Na scoreboardu se zobrazují nejen klasické statistické údaje, ale přehrává i video či grafické prvky. Sluneta ho má na jedné stěně, na protější se vešla jen malá, skromnější tabule.

„Je to krok směrem k našim skvělým divákům. Vytvářejí báječnou kulisu a vnímali jsme, že stará tabule už dožívá. Je doba nových technologií a musím poděkovat i městu za podporu při této akci,“ vzkázal Hrubý. „Není to jen pro basketbal, ale i pro volejbal, florbal a futsal. Prostě pro všechny sporty, které ve Sportcentru Sluneta fungují. I pro hráče je to teď lepší, když se na výsledkovou tabuli koukají.“

Vyšla na 550 tisíc korun bez daně, reklamní mantinely stály dokonce milion. „Pro mě je to osobní malé vítězství, já si tuhle novinku přál dlouhodobě. Děláme maximum, aby se lidé bavili více a více.“

Novou tabuli pokřtili svěřenci trenéra Jana Šotnara stylově, velkým vítězstvím nad mistrovskou Opavou 92:78. Zůstali třetí, ale ke svému hostovi se přitáhli na jednu výhru.

„Sice jsme nedostali úkol pokřtít tabuli vítězně, ale jsme za to moc rádi. Všechno vypadá fajn, je to vedle výsledků další krok pro ústecký basketbal. Nedávno se otevřela druhá, menší hala, teď je nová tabule. Obojí je důkazem, že se tady snaží basketbal pořád posouvat,“ pochvaloval si kouč Šotnar.