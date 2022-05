Ostré tréninky, kouzlo Slunety. Jdeme po sobě, prozrazuje Fait

„Od manažera máme za bronz slíbenou grilovačku u něj na zahradě,“ prozradil 203 centimetrů vysoký ústecký pivot, čím také šéf klubu Tomáš Hrubý motivuje svoje mužstvo. Už teď však Sluneta se svým sehraným americko-českým mixem dosáhla na největší úspěch v klubové historii, nikdy předtím se mezi nejlepší čtyři neprotlačila.

Jak vás láká medaile? Někdy chybí poraženým semifinalistům chuť.

Jak říká i náš manažer, nejsme na konci cesty. Něco jsme dokázali, ale ta cesta pokračuje. A náš hlavní cíl je vyhrát sérii o třetí místo a být ještě výš, než jsme teď.

Čím to, že si váš tým tak mimořádně sedl herně i lidsky?

Překvapilo to i mě, jak se nám daří. Asi je to proto, že my i Američani jsme skvělá parta. Bavíme se spolu, hecujeme se při tréninku, někdy až moc. Zároveň skončí trénink a jsme všichni v pohodě, tak by to mělo být. Sedíme si jako celý tým, chemie funguje.

Takže tréninky mají šťávu?

Kolikrát po sobě jdeme hodně. Nebudu přehánět, že na krev, ale fakt hodně. Ale přesně to potřebujeme, to nás vyburcuje i v zápase.

V čem je letošní tým výjimečný proti těm z minulých sezon?

Asi v sehranosti. (Trenér) Honza Šotnar a Amíci se dokázali semknout. Není to o individualitách, ale dáme si míč z ruky. Když hrajeme týmově, můžeme se měřit s kýmkoli. Všechny to pak baví.

Půjčovat si míč je neamerické. Je složité utlumit individualistické pojetí zámořských hráčů?

Je to úplně jiný styl basketbalu než v Americe, zároveň tady máme všechny hráče, kteří už někdy působili v Evropě. Nejsou to překvapení nováčci, vědí, co hrát. Sešlo se to. I když někdy předvádějí individuální akce, že chtějí hrát na sebe, pořád je to ukočírovatelné.

Proti Nymburku jste neměli šanci. Je dobře nebo špatně, že lize léta dominuje jediný klub?

Pro ostatní oddíly je to frustrující, zároveň je dobře, že v Česku je aspoň jeden klub, který nás takhle dokáže reprezentovat v Evropě. Za mě je to jedině dobře. Pro nás to byla příprava na sérii o bronz, chceme se o něj s Brnem poprat.

Jak těžké je nastavit si hlavu do zápasů, které skončí porážkou?

Vždycky se snažíme jít za výhrou, někdy Nymburk porazit můžeme. V play off čtyřikrát asi ne, to by byla pohádka, takové šťastné konce proti Nymburku nebývají. Chtěli jsme si semifinále užít naplno, když už jsme se dostali do téhle fáze.

Jak Nymburku čelit?

Víme, že nesmíme polevit ani na vteřinu. Třeba v Nymburce se nám to stalo a Palyza nám dal dvě trojky za sedm sekund. Je to hrozně náročné. Víc mentálně než fyzicky, i když ve čtvrtém zápase nám došly síly. Vás pak tyhle výpadky položí, protože víte, že s takovýmhle soupeřem je to o to těžší dotahovat. Jejich celozápasový tlak je pro nás škola, oni dřou až do poslední vteřiny, i když vedou třeba o padesát. Je jim to jedno. Mají od trenéra nastavenou takovouhle mentalitu.