Ústecká bída se v předkole neprojeví. Kolín porazíme, velí Hrubý

„Kolín jasně porazíme, pak půjdeme na Svitavy,“ nepochybuje generální manažer Tomáš Hrubý. V základní části to bylo vyrovnané: prohra Ústí o bod, výhra o dva. „Věřím, že to nepůjde do koncovky, že budeme schopni zápasy urvat dřív a potvrdit roli favorita,“ přeje si ústecký trenér Antonín Pištěcký.

Jenže forma Slunety není zářivá, naopak. Základní část zakončila středečním domácím krachem se Svitavami 78:85, svým potenciálním soupeřem pro čtvrtfinále.

„Byla to desátá prohra z posledních 11 zápasů, z toho pátá nebo šestá koncovka, kterou jsme nezvládli,“ vadí Pištěckému. „Nevnímám na týmu během tréninku nebo v šatně, že by propadal do špatné nálady. Pokud ale podáme výkon jako z 1. půle proti Svitavám, nemůžeme se měřit ani s nikým ze skupiny A2. Nesmíme se nechat uchlácholit, i Kolín má kvalitu. Bez dobré obrany to nepůjde.“

V jednu dobu vyskočilo Ústí až na třetí místo v ligovém žebříčku, jenže následoval volný pád. „Chtěli jsme skončit do šestého místa, měli jsme to dobře rozjeté, ale kvůli sérii porážek se to nepodařilo. Nejsme spokojení,“ nevytáčel se Hrubý.

Klub ještě po vyhazovu Američana Devanteho Wallace zvažoval posílení, nakonec k němu nesáhl. „Měli jsme nějaké možnosti, ale nebylo to žádné wow,“ prozradil manažer. „Nenašel se nikdo, kdo by nás oslnil. Našemu mužstvu věřím,“ hlásí trenér. Potká se s formou u Kolína?