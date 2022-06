Ústecká Sluneta získala českého rozehrávače, cizince chce udržet všechny

„O Martina měl velký zájem trenér Jan Šotnar, stejně tak sám hráč projevil velký zájem hrát za Slunetu,“ uvedl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý. „Uvědomujeme si, že po těžkém zranění kolena se do toho v minulé sezoně dostával. Ale předtím už byl na vysoké úrovni a věřím, že trenér Šotnar z něj dostane formu, kterou měl před zraněním.“

Přes své mládí si 176 cm vysoký Nábělek odkroutil v elitní soutěži už šest sezon, poslední čtyři strávil v Ostravě, předtím působil v Prostějově a Olomoucku. „Martin je už zkušený hráč. Navíc je to český kluk, kterých na trhu moc není, je dobrý i do šatny,“ zjistil si Hrubý.

Příchod Nábělka podle něj neznamená, že by se Ústí už loučilo s některým ze zahraničních rekrutů v čele s Autreyem, Svejcarem či Josephem. „Všichni cizinci od nás dostali nabídku a nabráníme se tomu, aby se do jednoho vrátili. Jasné ne neřekl nikdo z nich, ale nikdo neřekl ani ano. Ještě je dost času, sezona startuje později. Jsme v kontaktu s hráči i jejich agenty, je to o penězích a našich možnostech.“

Kádr tak zatím opustil jen Dalibor Fait, který ukončil profesionální kariéru a plní si sen prací u filmu. Dvouleté smlouvy mají Johan Haiblík a Jan Karlovský, roční Jan Maděra a kapitán Ladislav Pecka. „Pevně věřím, že se s Láďou domluvíme na ještě delším kontraktu, aby tady ukončil kariéru. Víme, že do Ústí patří, a on to ví taky.“ Z Nymburka se vrací talent Jan Žalud, bude hrát extraligu U19 v Litoměřicích a šanci dostane i v kádru áčka.

„Trenér Šotnar vytáhne i další mladé. Kádrově jdeme směrem, jaký chceme,“ pochvaluje si Hrubý. „Cíle budou zase nejvyšší, být do 6. místa před play off. Chceme reprezentovat město jako doteď a bavit basketbalem fanoušky.“