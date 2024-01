Ústecký manažer Hrubý: Víc basketu o svátcích. Trojan? Pojďme dál

Příspěvek ústeckého funkcionáře vzbudil velký ohlas. „Absolutně jsem nečekal, jakou vlnu to zvedne. Basketem žiju 24 hodin denně sedm dní v týdnu, jsem v halách. A sleduji chuť lidí na sport mezi svátky. Není to jen o basketu, i hokej měl nejvyšší návštěvnost v sezoně,“ zdůraznil Hrubý.

Hokejová extraliga stihla mezi svátky tři kola, to už je letitá tradice. Teď by ji v basketbalové NBL rád zavedl Hrubý. V probíhajícím ročníku se ve vánočním čase bojovalo o body jen v sobotu 30. prosince.

„My potřebujeme využít chuti fanoušků, které basket baví víc a víc, a ne jít proti nim. Hrát i 27. prosince, haly by byly narvané,“ myslí si Hrubý. „Vždyť nás na Slavii přijelo z Ústí podpořit 150 fanoušků, mile mě to překvapilo.“

Svůj námět předloží Asociaci ligových klubů, až se bude sestavovat jízdní řád nové sezony. „Tento bod určitě vznesu, snad mě vyslyší i ostatní kluby.

Mám indicie, že se to líbí vícero lidem,“ dozvěděl se. „Nahrávalo by to mojí osobní vizi, že by se přešlo zpátky ke čtyřkolovému systému. Pomohlo by, kdyby se ještě další dva zápasy vměstnaly do Vánoc. Můj názor je radši hrát než trénovat, zvlášť když basketbal zažívá boom.“

Na sváteční program by musely oddíly reagovat, neboť plno z nich pouští své cizince domů, aby si Vánoce užili s rodinou.

„Ano, tohle je pro pár klubů ten nejzásadnější problém,“ přikývl Hrubý. „Řeknu to ale tvrdě: hráči by do toho neměli vůbec zasahovat. My děláme nějaký produkt, tedy NBL, který se zlepšuje a je stále výraznější. Pokud se to bude vědět dopředu, promítne se to do hráčských smluv.“

Ve Slunetě už si je tak nastavili. „U nás se domů na svátky nelítá, hráči s tím nemají problém. Berou to jako fakt už při podpisu smlouvy,“ tvrdí Hrubý. Naplněné haly by plnily i rozpočty. Třeba v Děčíně se příjem ze vstupného blíží k deseti procentům. „I u nás je to už znát, návštěvnost nám neustále roste.“

Nezvedne ji Hrubý podobnou akcí, jako když v sobotu Opava nasadila do zápasu s Pískem herce Ivana Trojana? „Můj názor je trošku jiný než většinový,“ uvedl šéf Slunety, který často plave proti proudu.

„Marketingově to bylo velice dobře zvládnuté, sportovně šlo o nešťastně zvolené téma. Opavu mám rád, pojí mě s ní krásné vzpomínky, vyhrál jsem tam titul. Trenér Petr Czudek je osobnost ligy, pan Trojan asi nejlepší český herec. Zvládlo se to, byla narvaná hala. Uzavřeme to a pojďme se dál soustředit na basketbal.“

Třeba i na to, jak vedle hokejových Vánoc zařídit pro sportovní fanoušky i ty basketbalové.