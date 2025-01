Tahoun Ústí žasne nad fanoušky, rozpad týmu po stříbru s ním zamával: Vadilo mi to

Poslední zhasne, popichoval tehdy Slunetu legendární Jiří Zídek. Omyl! Ústí znovu poskládalo silný tým a kolo před koncem základní části NBL je na třetím místě. Klidně může znovu pomýšlet na finále.

„Očekávání byla všelijaká, ale tým je složený skvěle. Česká osa a americký hlad, to funguje,“ užívá si bez tří centimetrů dvoumetrový pivot. Peckovy chmury jsou dávno pryč, byť představy po stříbrné sezoně měl jiné.

„Spíš jsem čekal, že tým udržíme a ještě posílíme, ve vysněném světě by to tak asi mělo být. Ale po úspěchu všichni chtějí víc peněz, je to byznys. A tak bych to asi uzavřel.“

Penězi Sluneta nejbohatším konkurovat ještě nemůže, výkony ale ano. Už druhou sezonu patří do špičky, buduje si pozici respektovaného klubu. Čemu mnozí nevěřili, Pecka jako by předvídal.

Když byl v roce 2016 v reprezentační formě, uzavřel s Ústím na české poměry nevídaný pětiletý kontrakt. Na severu zůstane nejméně do příštího roku, kdy mu vyprší další tříletá smlouva, to už tu bude mít odkroucených 12 sezon.

Ústí nad Labem, 10.11. 2024, Sluneta Ústí - BK Opava, utkání NBL. Ladislav Pecka slaví výhru s fanoušky.

„Za tu dobu jsme tady udělali ohromný skok. Před jedenácti lety, kdy jsem tady začínal, to bylo třetinové,“ vzpomíná pivot na skromné začátky v tehdy podprůměrném klubu.

Odpovídaly tomu i návštěvy, chodilo pár stovek diváků. Teď je Sluneta v lize v TOP 3, průměrně ji doma povzbuzuje 1 217 diváků. Až za ní je tradiční divácký premiant Děčín (průměrně 1 065) a před ní odskočená Opava (1 775).

„Hrozně si toho vážím, před 11 lety chodilo pár fanoušků, bylo tady jako v hrobě. Teď je dosah obrovský, hromada lidí to žere, mí přátelé, co se mi třeba dlouho neozvali, na to najednou koukají a říkají, že to je super. V mé fázi kariéry je to strašně důležité. Když vím, že to lidi baví, pak to baví i mě,“ žasne nad bouřlivými kulisami, které doprovázejí ve Sportcentru Sluneta už i běžné zápasy, nejen hity s rivalem Děčínem či gigantem Nymburkem.

Na poslední domácí duel s osmou Slavií dorazilo 1 121 diváků a viděli už patnáctou výhru Ústí v sezoně. V tabulce je třetí, výš jsou jen Písek a Nymburk.

Slušná vizitka pro nově složený tým, který navíc vstřebával i změnu na trenérském postu. Stříbrný úspěch odvál do Pardubic kouče Jana Šotnara, jehož nahradil v lize začínající Tomáš Reimer.

„Narodilo se mu miminko, když k nám přišel, úspěšný kádr byl skoro kompletně pryč. Navíc je mladší než třeba já a pár dalších kluků v týmu. Jsme profíci, respektovali bychom ho, i kdyby mu bylo dvacet, ale lehké to jistě nemá. Má koule, že do toho šel,“ oceňuje třiatřicátník odvahu dvaatřicetiletého trenérského zelenáče.

Ústecký Ladislav Pecka brání Radka Farského z Opavy.

Víkendová derniéra základní části na půdě Olomoucka má Slunetu nažhavit na boje v nadstavbové skupině A1, kam se v předstihu probila. „Budeme chtít urvat co nejvíc výher, udržet si formu i zdraví. A pokud možno zůstat do 4. místa, ať play off začínáme doma. Bůh pak rozhodne, koho nám přidělí,“ začíná už pomalu přemýšlet o vrcholu sezony.

Loni si to Sluneta rozdala o pohár s Nymburkem, může mít finále znovu stejné obsazení? „Nymburk v něm bude určitě,“ rozesmál se Pecka. Druhá finálová účast v řadě, to by pro ústeckého lídra bylo malé zlato: „Je to asi nepřekonatelný sen. “

Ale i takový se občas vyplní.