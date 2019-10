A zase prodloužení. Basketbalové Ústí v něm deptá Olomoucko

„Udělali jsme skvělou reklamu basketbalu,“ zářil ústecký kapitán Pavel Houška po infarktové domácí výhře nad Olomouckem 100:97 (28:18, 50:45, 67:74, 89:89, Houška 24, Svejcar 23, Šotnar 14 - Douglas 27). Už do sezony Ústí vstoupilo v Brně vítězstvím v extra čase.

Středeční přetahovaná je pikantní o to víc, že i oba loňské domácí duely Slunety s Olomouckem rozseklo ve prospěch Ústí nejméně jedno prodloužení. „Už třetí zápas v Ústí jsme odehráli jako přes kopírák a úplně stejně jsme opět prohráli. Měli jsme to ve svých rukách, v závěru 4. čtvrtiny i v závěru prodloužení jsme zkoušeli poslední střelu, bohužel jsme neproměnili,“ želel Predrag Benaček, trenér Olomoucka.

Sluneta přitom před 975 diváky vedla až o 17 bodů. „Olomoucko pak změnilo obranu, přešlo do zóny a my se s tím nemohli srovnat. Zápas v prodloužení vyhrály těžké střely,“ poukázal ústecký kouč Antonín Pištěcký na trefy Šotnara a Houšky. „Při poslední akci v prodloužení jsem hráčům říkal, ať faulujeme, skončilo to ale poslední otevřenou střelou, což je vždycky blázinec.“

Děčín dovezl výhru z Kolína 91:75 (22:18, 47:36, 67:50, Šiška 16, Grunt 14, Autrey 12 - Richardson 22). „V útoku jsme si dokázali půjčit dobře míč. Základem je ale obrana, kde jsme udělali spoustu chyb,“ tvrdil pivot Pavel Grunt.