Kauza SMS. Sudího instruoval Vyklický, ubohé! reaguje ústecký manažer

„Pan Vyklický asi moc neumí ovládat komunikační techniku dnešní doby. Poslal mi SMS, která byla o mně, ale patřila někomu jinému. Po tom, co jsem si přečetl v té zprávě, mi bylo pana rozhodčího Matějka vlastně až líto, protože musel plnit pokyny a teatrálně mě upozorňovat na to, že nemám být u hrací plochy, ale v hledišti, což mi přijde až ubohé,“ tvrdí Hrubý.

Jak vy vnímáte situaci, kdy jste si cosi vyříkával s rozhodčími a byl jste vykázán z hrací plochy?

Samozřejmě chápu, že mě je během zápasu dost, někomu se to líbí, někomu ne. Ale já si dávám pozor, abych poslední dobou komunikoval s rozhodčími normálně. Nenapadám je, nejsem na ně nějak hnusný, ale když z pěti sporných situací ani jednu nepísknou pro nás, tak na to slušně upozorním. Je to naše domácí prostředí, vyvíjíme tlak ze všech možných úhlů, jak trenéři, hráči, tak třeba i já. Bohužel, panu Matějkovi se to nepovedlo, ale já ho chápu, musel plnit pokyny pana předsedy.

Takže se podle vás na hřišti potvrdilo to, co stálo ve zprávě, kterou vám měl předseda rozhodčích Vyklický omylem poslat?

Ano. Je mi to líto, já se s tím osobně vypořádám a klub je na tom dobře, máme za sebou velkou výhru. Takže už bych se v tom osobně moc nepitval a nechal to být.

Jak hodnotíte derby, které rozhodlo o vašem postupu do A1?

Na rovinu říkám, že kdybychom prohráli, tak se nám zastaví zeměkoule. Byl to zápas o všechno. Za osm a půl roku, co jsem ve funkci, jsem nezažil důležitější zápas a větší tlak. Nepočítám sedmý duel play off s Pardubicemi, to jsme mohli jen získat, podobně jako teď Děčín. Ale tentokrát jsme byli favority my, museli jsme vyhrát. Kdyby ne, byl by to pro nás konec světa.

Jak těžký soupeř byl Děčín?

Patří mu obrovský kredit za to, co předváděl v posledních zápasech. Dostat se z takové situace, v jaké byl na začátku soutěže, až do přímého souboje o skupinu A1 v posledním zápase základní části, to snad ještě žádný tým za posledních 10-15 let nedokázal. Bylo na nich vidět, jak si obrovsky věří, i proto jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Když ale skóre otočili z minus 16 bodů na 53:52, měli jsme všichni nervy na pochodu. Naštěstí diváci nás dohnali k výhře, atmosféra byla skvělá, dala vzpomenout na dobu, jak to vypadalo před covidem. A za to patří dík ústeckým i děčínským divákům. Té výhry si obrovsky vážíme a teď máme další velký cíl uspět ve skupině A1, abychom potvrdili, že do ní patříme.

Derby mezi Děčínem a Ústím je vždy na krev a končívá těsnými výsledky nebo v prodloužení. Čím to je, že se téměř nikdy nikdo neutrhne?

Děčín tyhle zápasy umí. Vytváří tlak, že jsou si sebejistí, což je dobře. Nemám rád leklé ryby ani na jedné straně, mám rád vyhrocené situace. Svazuje to trenéra, hráče, ta atmosféra v tom je. My jsme za to rádi. Nechci shazovat jiná derby, ale třeba duely Ostrava - Opava nebo Pardubice - Hradec Králové takové nejsou. Jsem rád, že zrovna to naše derby je nejlepší, protože v tom hrajeme roli, ale samozřejmě bych si přál, aby takové zápasy byly všechny.

Jeho chování všechny štve, ale já tu SMS nepsal, odmítá Vyklický Esemeska, aby při sobotním ligovém derby s Děčínem sudí vykázali bouřícího Tomáše Hrubého do hlediště, blikla omylem právě na mobilu ústeckého šéfa. Robert Vyklický, předseda České asociace basketbalových rozhodčích (ČABR), tvrdí, že ji neposlal, ale že jeho číslo bylo zneužito. Zároveň naznačuje, že Hrubého chování už je za hranou. „K ničemu takovému nedošlo. Já to Tomášovi i říkal. V poslední době a zejména, když jsou zápasy v Ústí, jsem atakovaný různými urážlivými a hrubými esemeskami. Chodí i z Tomášova čísla, ale vím, že to není od něj. Nebo si to neumím představit,“ tvrdí Vyklický. „Hned jsem si udělal screenshot svého telefonu, když mi Tomáš při zápase napsal. Reagoval: To asi není pro mě, dík! Já odepsal jen otazník, že tomu nerozumím, já tam jinou zprávu nemám.“ Robert Vyklický ještě v aktivní roli rozhodčího. Vyklický se domnívá, že dnes je možné poslat falešnou zprávu jménem kohokoli. „Proto si s lidmi volám. A rozhodčí upozorňuji na každém semináři, ať nereagují na zprávy. Ať si vždy ověří zdroj,“ líčí Vyklický. „Myslím, že velkou část té komunikace tvoří sázkařská komunita. Nemám důkaz, ale pocit, že se na tom podílejí a velmi jim to kříží plány. Pak se uchylují k anonymním výhrůžkám.“ Vyklický své vysvětlení Hrubému předložil. „Řekl, že se o tom nebude bavit. Upřímně, není to jeho povinnost. Pak od něj přišla zpráva, kterou považuji za nefér: Žádné instrukce stejně nezabraly! Oni derby vyhráli. Ale já instrukce nedával. Ano, chování se musí dodržovat, ale to je požadavek celé naší skupiny, co od manažerů obecně očekáváme.“ Hrubý stojí u rohu hřiště a svoji nevoli dává hlasitě najevo. „Jeho postavení a to, že lítal do hřiště, není v pořádku. Dělá to vždy, všechny to akorát rozčiluje. Čas od času musíme rozhodčí v takhle inkriminovaných zápasech instruovat, abychom měli na hřišti pořádek a bylo to na obě strany fér. Byl vykázaný, což by asi mělo být pokaždé,“ míní Vyklický. „Tolerovat chování, které ovlivňuje rozhodčí na úkor soupeře, tak my jako ČABR budeme v problémech. Upřímně, třeba ani děčínský šéf Lukáš Houser nemá postavení, jaké by měl mít, ale on nic nedělá. Takže není nezbytné ho vykázat do hlediště.“

Ústí hledá osmého k sedmi statečným

Sedm statečných točil ve šmrncovním derby trenér ústeckých basketbalistů Jan Šotnar, přesto jeho Sluneta v ligovém westernu Děčín o fous přestřílela. A brzy se možná vyzbrojí.

„Když se posílení povede, zvýšíme rotaci a mohli bychom být černým koněm,“ představuje si Šotnar, jehož tým vyhrál před burácející halou 77:73 a zajistil si nadstavbu A1, zatímco Děčín uvízl v A2.

Autrey, Svejcar, Johnson, Alston a kapitán Pecka strávili na hřišti přes půl hodiny, doplnili je Fait a Joseph. Zbylí dva hráči se mezi koše nedostali. „Haiblík i Karlovský mohli hrát, mám je hrozně rád, trénoval jsem je v Litoměřicích. Ale mezera mezi nimi a sedmým hráčem je ještě dost velká, proto jsme zase hráli v sedmi,“ osvětlil Šotnar, který postrádal zraněné Maděru s Bohuslavem a nemocného Wiesnera, navíc kariéru v prosinci ukončil David.

„Problém je, že máme naplněnou kvótu pěti cizinců. A po takovém zápase se s žádným nerozloučíme. Jsme v jednání s jedním kvalitním českým, přestupy jsou možné do konce února,“ informoval kouč. I v úzké rotaci to Sluneta zvládá. „Američané jsou rádi, chtěli by hrát celý zápas. Spíš se bojím o zranění. Jsou to vesměs třicátníci a minutáž je obrovská. Chci jim ulevit.“