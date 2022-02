Basketbalové Ústí uťalo sérii porážek, Děčín natáhl svou vítěznou

Ústecká Sluneta doma zdolala ve středu Kolín 78:71. V tabulce však nadále zůstává osmá, tedy poslední v nadstavbě A1.

„Já ale věřím tomu, že se od této výhry odrazíme. Dnes bylo klíčové, že jsme přibrzdili Adama Číže, v útoku jsme sice neměli svůj den, ale bojovností jsme to dotáhli do vítězného konce a jsem za to hrozně rád,“ slavil ústecký trenér Jan Šotnar.

Před 520 fanoušky se domácí vyždímali. „Věděli jsme, že chceme hrát tvrdou obranu. A myslím, že nás vítězství může nakopnout i do dalších utkání, protože jsme hráli s velkou energií od začátku do konce,“ líbilo se esu Lambu Autreymu.

Děčín doma porazil poslední Olomoucko 92:84, vyhrál počtvrté v řadě a drží vedení v A2.

„Museli jsme se vyrovnat s absencí Nicholse, který bude nejspíš chybět delší dobu. Takže to museli někteří vzít do svých rukou. A udělali to perfektně. Vypíchnu výkon Ondry Šišky, který odtáhl zápas tak, že omezil svůj útočný apetit a místo toho měl 14 asistencí, což je absolutně skvělé číslo,“ chválil trenér Tomáš Grepl.