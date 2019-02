Oranžová bašta na severu. Ústí stíhá děčínského rivala

Děčín, 3. místo, 14 výher

Pavel Budínský, trenér: „Jsme spokojení, máme víc vítězství než porážek. Trochu jsme přebudovali tým, oba Američané Autrey a Carlson jsou přínosem herním i lidským. Mají mentalitu lídrů, které jsme potřebovali, získali si srdce našich fanoušků a okořenili náš tým. Vědí, že u nás se nemusí starat tolik o statistiky, že když tři zápasy zahrají špatně, vyhodíme je. Ne. Nám jde o to, aby všichni měli radost, že Válečníci vyhrávají. Co je napsané vpředu na dresu, tedy Děčín, je víc než to, co je napsané vzadu, jméno hráče.

Sezona je nabitá a výzvou ve skupině A1 je, že až na Nymburk může každý porazit každého. Rozdíly jsou titěrné. My jsme rádi, že ačkoli jsme změnili hodně lidí na ploše a v realizačním týmu, rychle se vytvořila chemie a sedá si náš herní koncept. Někteří hráči si zvykají na větší minutáž, na výraznější role. Plusem základní části byl vesměs stálý herní výkon. Máme limity v útočném talentu. Ale jsme Válečníci, bojujeme. Cílem pro nadstavbu není konkrétní umístění, ale to, aby náš výkon měl stoupající tendenci, abychom byli ještě víc nebezpečnějším týmem, aby se zvedali i jednotlivci a tím celé mužstvo.“

Ústí, 6. místo, 13 výher

Antonín Pištěcký, trenér: „Loni jsme měli jedenáct výher a říkal jsem, pojďme to posunout zase dál, na dvanáct. A po základní části jsme jich měli třináct, což je paráda. A je to ještě vzácnější, když si uvědomím, kolik hráčů jsme museli otočit. Není to pro nás jednoduché, protože se během tréninků nemůžeme posouvat dál.

Sezona se zlomila v jednu chvíli. Když přišel Wallace, při bilanci 1-5 jsme hráli doma s Hradcem, měli jsme hlavy dole a jako nováčka jsme ho museli porazit. Zvládli jsme to až v závěru a odpíchli jsme se k sérii 12-4, to byl důležitý moment. Začali jsme si věřit.

Ústecká lavička slaví, zleva generální manažer Tomáš Hrubý, kouč Antonín Pištěcký, rozehrávač Michal Šotnar.

Negativa jsou, že jsme dostali výprask od Svitav a vzápětí v hale Olomoucka, pozitivní je, že jsme se z toho hned oklepali a urvali jsme takový zápas jako derby v Děčíně. Což je fajn. Kluci vědí, že na to máme, moje práce je udržet je u země. Musíme dál tvrdě makat, protože nebudeme všude vyhrávat ve třetím prodloužení.

Od začátku jsme říkali, že chceme být v první šestce, vyhnout se předkolu play off. Je jedno, jestli to bude šesté, nebo páté místo, prostě nechceme předkolo. Kádr na to je.“