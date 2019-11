Emoce na prodej. Trhák Ústí vs. Děčín znovu ozdobil ligu

„Říká se, že sport patří pod kulturu, takže naším cílem by mělo být přitáhnout co nejvíc lidí a prodávat emoce. Tohle všechno v našem derby bylo,“ kochal se v narvané hale ústecký kouč Antonín Pištěcký. Sluneta pobila Děčín 73:71.

Zatímco dřív bývaly ústecké výhry nad arcirivalem šafránovou záležitostí, teď už jde o vyrovnané bitvy s nejasným, o to víc vzrušujícím koncem. „Děčína se nebojíme. Je strašně dobře, že to není jako dřív, že u nás vyhrál o 20, u nich o 30. Je to boj, tyhle zápasy mě baví. Jsou nejlepší z celé ligy!“ zvolal ústecký bohatýr Pecka.

Jsme zlatý důl pro sázkaře, smál se Pecka Scénář: Ladislav Pecka, režie: Ladislav Pecka, hlavní role: Ladislav Pecka. Potetovaný ústecký basketbalista v derby odrovnal hosty z Děčína poslední střelou. „Myslel jsem, že je hotovo, když na mě všichni skákali. Ale chyběla vteřina, to je zlý sen, byl jsem chvíli ve stresu,“ líčil pivotman po strhující domácí výhře 73:71. Poslední minuta patřila Peckovi. Nejdřív vybojoval aut pro svůj tým po souboji s Ondřejem Šiškou, který se vztekal, a po jeho technickém faulu z šestky srovnal Svejcar. „Řekni, kdo píchl míč do autu, přiznej se, že jsi to tečoval,“ obořili se Válečníci. „Sporný moment, rozhodčí pískli pro nás,“ okomentoval to Pecka. A pak to přišlo: 25 vteřin před klaksonem zablokoval Pomikálka, sekundu před koncem trefil výhru! „Spontánní střela, vyplynula ze hry. Nepřemýšlím dopředu. Říkal jsem si buď, anebo. Kdybych nedal, šli bychom do prodloužení, tuhle sezonu asi dvacátého, loni jsme ho hráli snad 34×. Jsme zlatý důl pro sázkaře,“ chechtal se. Měl double-double, tedy 11 bodů a 13 doskoků. „Nejsem moc ve formě, doufám, že mě to nakopne, že to tímhle otevřu.“

Ještě roky se bude bájit o bláznivém únoru 2019, kdy Sluneta dvakrát během čtyř dní vyrabovala děčínskou halu. Poprvé až ve třetím prodloužení, hned nato trefou Svejcara s klaksonem. A ve středu to byl podobný thriller. „Fanoušci, to je v derby neskutečné. Jak naši, tak děčínští. Baví mě to, když přijde tolik lidí,“ děkoval Pecka vyprodané hale, v níž bouřilo 1 280 lidí.

Loni Sluneta zválcovala Válečníky 3:1 na zápasy, letos to má i díky úspěchu v Alpsko-jadranském poháru už 2:0. Trenér Pištěcký se ovšem nad sousední klub nevyvyšuje a naopak krotí nadšení.

„Když jsme loni po 16 letech vyhráli v Děčíně, bylo to obrovské haló. A pak jsme tam uspěli zase. Lidi si na příjemné věci rychle zvykají, ale je potřeba to pořád brát jako velké vítězství, protože Děčín je pořád Děčín, má za sebou za posledních pět let obrovské úspěchy,“ připomněl Pištěcký čtyři šerpy vicemistra. „Nemůžeme to přehánět. Loni jsme se bavili dost podobně, ale nakonec Děčín ještě hrál a my už seděli doma nebo na zahrádkách a koukali jsme se na něj v televizi.“

Konkurenti ze severu se můžou potkat i v Českém poháru, sen fanoušků je, aby na sebe šli i v ligovém play off. Zatím to nikdy nevyšlo. „Bylo by to úžasné, protože basket děláme pro lidi. Ani nechci spekulovat, kde by se hrálo,“ naznačil Pištěcký, že by kapacita obou hal nestačila. „Ale takhle daleko nekoukám, vyspím se a začnu můj tým chystat na Nymburk.“

Grepl: Víc takových zápasů! Stalo se už téměř pravidlem, že když na sebe narazí basketbaloví rivalové a sousedi Ústí s Děčínem, je to řežba. Spíš než na dominanci jednoho z týmů si můžete vsadit na prodloužení. Vteřinu od něj byla i středeční bitva, až těsně před klaksonem rozhodl o velké ústecké výhře 73:71 pivot Ladislav Pecka. „Rozhodla finální střela, což je pro nás samozřejmě trochu zklamání. Doufali jsme v lepší výsledek, ale týmu nemůžu nic vytknout,“ hodnotil porážku smířlivě děčínský kouč Tomáš Grepl. Dlouhé roky Válečníci válcovali ústecké soky, teď už to ale neplatí. Co zápas, to vyrovnaná bitva. „Oba týmy jsou kvalitní, mají srovnatelné hráče na všech pěti pozicích a velmi dobře se znají. Je jen dobře, že se hrají tak napínavé a zajímavé zápasy pro diváky, je to dobré pro celý basket. Derby mělo parametry play off,“ tvrdil Grepl, jehož Děčín trápí marodka. „Vypadl nám Grunt, Landa hraje bez tréninku a na jedné noze, nedohrál ani Kroutil se zraněným prstem. Hráči jsou rozbití z náročného programu z poslední doby,“ postěžoval si kouč Válečníků. „Ale musíme hrát s tím, co máme, hráči zaslouží absolutní kredit, byli víc než důstojným soupeřem pro Ústí.“ Ve vyrovnané lize má Děčín bilanci 5 výher – 4 porážky. Možná i proto, že soupeři se na finalistu NBL z minulé sezony touží vytáhnout. „Podle mě to nehraje žádnou roli. Stříbrný loni mohl skončit de facto kdokoli. My byli v play off šťastnější. Je to obrovský úspěch, který nebyl úplně doceněný.“ Ondřej Bičiště

Možná se mu ještě zdálo o koncovce s Děčínem, která ze zápasu udělala ódu na basket. Pecka trefil euforickou dvojku, zazněl klakson, deska zasvítila červeně. Hráči na sebe naskákali, i šéf Tomáš Hrubý pelášil přes palubovku k nim.

Jenže ouha! Časomíra se vrátila zpátky, zbývala vteřina.

Vteřina, během níž dokázalo Ústí nedávno ztratit vítězství v Pardubicích. „Hned se mi to vybavilo a bude ještě dlouho. Naštěstí se to neopakovalo,“ odfoukl si Pištěcký. I Pecka, který z extáze přepínal rychle zpět do herního módu: „V Pardubicích nás pohřbila moje mentální chyba, snad jsem to teď odčinil. Ale byl to strašák, vteřina v basketu je fakt strašně dlouhá. Zase soupeř vyhazoval, kdyby i Děčín dal, asi bych to zabalil.“

Nemusí. Sluneta obíhala halu a plácala si s fanoušky. Děčín dotáhla, oba týmy mají bilanci 5-4. „Bez velkých domácích výher proti papírově silnějším se neobejdeme, pokud chceme být mezi top 6 až 8,“ uvědomuje si Pištěcký. „Teď jsme dvakrát za sebou vyhráli, ale se vztyčeným prstem, protože pořád ty zápasy jsou na zádech tří čtyř hráčů. Musí se někdo připojit, protože oni to nezvládnou celou sezonu. Hráli jsme letos šest koncovek, asi nejde vyhrát všech šest, štěstí má padesátiprocentní úspěšnost. Ale asi funguje nějaká spravedlnost.“