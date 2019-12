Ústí znovu složilo Děčín. Hořké prohry, ale ne syndrom, říká Grepl

„My ještě ráno byli v plné sestavě na tréninku, pak Pavel Houška něco špatného snědl a nebyl s námi. Snad je to jen o nějakém cukroví navíc,“ doufá ústecký trenér Antonín Pištěcký. „Když se kluci hodinu před zápasem dozvěděli, že nebude hrát, nebylo to v kabině úplně příjemné. Na hráčích to bylo vidět, Pavel netáhne jen zápasy, ale i šatnu.“

I proto si vítězství Pištěcký vážil. „Všichni mladí byli platní, a ne že by šli na palubovku jen proto, aby si zkušenější odpočinuli. Byli rovnocenní. Platným členem už se stává i novic Čampara, osm útočných doskoků z našich 15 je úžasné číslo, má obrovský potenciál.“

Děčín má ještě čerstvější posilu, potetovaného Srba Vukosavljeviče. Pivot zaznamenal šest bodů a vyfauloval se. „Měl to těžké, má za sebou jen šest tréninků a hned ostrý zápas, navíc derby. Trápí mě obrana, děláme zásadní chyby, které nás stojí zápasy. Vukosavljevič má pomoct vyřešit to, abychom nedostávali zpod koše tolik jednoduchých košů. V útoku je to syrové, musíme zapracovat na souhře,“ velí Tomáš Grepl, kouč Válečníků, kteří do play off evropské soutěže postupují z 2. místa.

Nebojí se, že jeho Děčín už má z Ústí trauma? „Není to příjemné, ale hráčům nemohu ohledně nasazení a přístupu nic vyčíst. Prostě jsme měli tristní střelecké procento. Nechci panikařit, hledat ústecký syndrom,“ odmítá Grepl. „V sezoně se potkáme ještě několikrát, nejméně jednou v lize a myslím, že i v Českém poháru. Takže budeme mít ještě příležitost ty tři těžké a hořké porážky Slunetě vrátit.“