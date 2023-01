Z pekla do ráje. Sluneta si podala brněnského lídra a vyrovnala rekord

„Věřím, že naše výkony i historická série budou pokračovat,“ zářil trenér Jan Šotnar po vítězství, které v bouřlivé kulise zpečetily trestné hody Spencera Svejcara. V sobotu na půdě předposledního, ale posíleného Olomoucka bude Ústí útočit na svou absolutní rekordní šňůru.

Už loni pod Šotnarem urvala Sluneta šest výher v řadě, na podzim 2018 taky. Vždy v základní části. Na sedm úspěchů za sebou dosáhla na jaře 2006, tehdy ještě pod názvem BK SČP Ústí nad Labem. Šlo o přelom základní části a skupiny A2, svěřenci trenéra Jana Šedivého postupně porazili Spartu, A plus Brno, zase Spartu, Sadskou, USK Praha, Ostravu a Handicap Brno.

„Zkusíme rekord zlomit, i když ke každému soupeři chováme respekt. Liga je teď zajímavější, rozdíly jsou těsné, to tady dlouho nebylo. Každá porážka se krutě počítá. Důležité je, že jsme postoupili do vrchní skupiny A1,“ oddechl si Tomáš Hrubý, ústecký generální manažer.

Přitom mu bylo ouvej, když sezona začala a Sluneta se po čtyřech porážkách krčila na dně tabulky. Hned sáhla do kádru, k obrodě pomohl i nástup Hickse s Daileym. „Byli jsme v situaci, kdy jsme měli bilanci 4-8 a jel k nám Nymburk, další kolo jsme cestovali do Kolína. Byli jsme dole, ale od té doby jsme to vyšperkovali na 11-8. Jako noc a den. Jedeme dál, soupeři s námi musí počítat!“ vzkázal Hrubý.

Poznalo to i Brno, předtím USK Praha, Ostrava, Hradec Králové, Slavia, Kolín i Nymburk. Ústecký tahoun Kris Martin, který nasázel 27 bodů, po skalpu vedoucího celku úlevně tvrdil: „Tohle je těžce vybojované vítězství, které jsme potřebovali. Brno je číslo 1 v lize, takže jsme museli přijít se správnou energií a mentalitou, což jsme udělali, i když nám chyběl Daley.“

Za vzestupem výkonnosti vidí Hrubý právě kádrové šachy. „Úvod nebyl dobrý, ale vhodně a rychle jsme na situaci zreagovali a vyměnili dva hráče. Od té doby tým vypadá dobře, má to hlavu a patu. A kluci ukazují mentální sílu. Když dřív byli dole, zabalili to, teď bojují a skóre otáčí,“ vypíchl Hrubý zásadní změnu.

Ačkoli vsadil na americkou kartu, hráči ze zámoří nejsou solitéři. I to považuje za základ položený k rekordní sérii. „Nemáme jednu osobnost, ale všichni dobře brání a kdokoli může body dát. Rozloží se na čtyři pět šest kluků, to jsme nikdy neměli. Je to nejsilnější zbraň, jakou máme.“

Do konce základní části Sluneta narazí ještě na Olomoucko, doma na Opavu a venku na Pardubice. Natáhne rekord?