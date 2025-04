Všichni chtějí bodíky, hra trpí. Kdysi týmová Sluneta žehrá na sólování

I když v kádru ani realizačním týmu nezůstal po stříbrné sezoně kámen na kameni, vstoupili vicemistři do nové sezony impozantně. Jenže po lednovém derby-triumfu nad Děčínem jako když utne.

„Nechci znít negativně, vůbec. Jsem šťastný, že máme zajištěné čtvrtfinále, ale naše hra je hodně individualistická. A sněhová koule miniproblémů se nabaluje,“ komentuje Pecka sešup. „Play off se blíží a teď bychom měli hrát nejlepší basket.“

Trenér Tomáš Reimer vyčítá hru na náhodu. Jeden hráč se pustí do přesily soupeřů a ostatní mu nepomůžou. „Analyzovali jsme si to, s hráči i vyříkávali. Ale není to věc, kterou chci pouštět během sezony ven.“

Kolektivní pojetí, které Slunetu zdobilo, je fuč. Pecku to irituje. „Nejsem schopný říct, kde se to zlomilo, asi souhra víc faktorů. Prostě jsme upustili od týmového basketbalu. Máme pár cizinců, všichni potřebují dát svoje bodíky, vystřelit si svých 15–20 střel,“ nadhodila ikona severočeského klubu.

Ladislav Pecka.

Zvedá varovný prst, že v play off individualistické pojetí úspěch nepřinese. „Zvlášť v naší úzké rotaci. Střelec Varner je možná nejlepší v lize ve hře jeden na jednoho, ale když jde do koše a visí na něm tři, musíme se naučit najít volnějšího hráče,“ upozornil Pecka. „Není to jen o něm, je potřeba číst obranu soupeře, vrátit se k základům basketu.“

Ústí v sobotu končí v Brně, soupeře pro čtvrtfinále vyhlíží. „Bylo by velké zklamání, kdybychom šestku po famózní první půlce sezony nedotáhli, naštěstí se to povedlo. Výkony nejsou ideální. Doufám, že v play off se hráči nažhaví a potrápíme každého,“ věří Reimer. Pecka ví, koho by si vybral: „Písek, chybí mu zkušenost. Brno hraje výborně, Opavě brutálně graduje forma. Ale ono je to jedno, musíme řešit sebe, jak vypadáme, jak držet při sobě.“