Žádný křik po debaklu. Výpadek potká každého, reagoval ústecký šéf

„Za kluky jsem se stoprocentně postavil, myslím si, že výpadek přišel v pravou chvíli. Nikomu hlavu trhat nebudu, taková věc se stane, jedeme dál. Nicméně musíme udělat opatření, aby se to už nestalo, což si hráči dobře uvědomují,“ říkal klidným hlasem Hrubý.

Pro Slunetu to byl od začátku zápas blbec. „Nevstoupili jsme do něj zrovna šťastně, Svitavy daly pár těžkých střel, chytily se, a už se to na nás valilo a nešlo to zastavit. Výsledek odpovídá průběhu hry, rozhodně pro nás nebyl krutý. Na druhou stranu jsme hráli ve Svitavách, které patří do první čtyřky, a asi by nikoho nepřekvapilo, kdyby hrály finále s Nymburkem,“ předpovídá sokovi velký úspěch ústecký šéf.

Vysokou porážku přijal s relativním klidem především proto, že po většinu sezony se Slunetě daří. V ligové tabulce je pátá, před týdnem slavně složila v derby děčínského rivala, jemuž málem nadělila stovku. „Náš plán zatím plníme. Nevyšly nám poháry, ale v lize až na tento výpadek hrajeme podle našich představ,“ líbí se Hrubému.

Cílem Slunety je udržet se v elitní šestce a zajistit si přímý postup do play off. „To je minimum, které chceme splnit. Ale pokud bychom vybojovali čtvrté či páté místo, rozhodně bychom se nezlobili.“

V neděli v 18 hodin hostí Sluneta na domácí palubovce sedmé USK.