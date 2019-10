Ústecký šéf Hrubý: Kdo nemíří vysoko, vysoko nedostřelí

„Michal měl nález na koleni, jeden doktor říkal, že bude muset na operaci a tím pádem bude půl roku ze hry, druhý, že bude stačit konzervativní léčba a za 14 dnů bude připraven. Naštěstí se potvrdila ta druhá varianta,“ spadl kámen ze srdce ústeckému generálnímu manažerovi Tomáši Hrubému. „Michal už normálně trénuje, je stoprocentně připravený a v sobotu nastoupí,“ těší šéfa.

Předpremiérou bylo pro Slunetu minulou sobotu derby v Děčíně, tradiční rivalové se utkali v rámci Alpe Adria Cupu a Ústí vyhrálo na palubovce soka 74:67. „Uhráli jsme super výsledek, na druhou stranu jsme si na sebe upletli bič. Musíme makat dál, podobné zápasy jako v Děčíně očekávám téměř všechny v lize, bude to ještě vyrovnanější než loni. Bude to těžký rok,“ očekává ústecký kouč Antonín Pištěcký.

I když dnes začíná sezona, kádr Slunety stále nemá definitivní podobu. Američan Josh Davis odehrál v Děčíně první zápas po dvou dnech, co trénoval s týmem. V Ústí je na dvoutýdenní zkoušce. „V Děčíně to měl strašně těžké, o našem útoku a obraně toho věděl asi tolik, co moje babička, možná ještě trochu míň. Uvidíme, jak se to vyvine, doufám, že jsme se v něm nespletli. Ukáže to čas, z jednoho zápasu se nedá soudit.“

Zatímco Davisova pozice je nejistá, druhý Američan, rozehrávač Josh Brown, se vypracoval v oporu. „Je to pracovitý skromný kluk. Začíná přebírat roli lídra, zatím jsme s ním spokojení, uvidíme, co to udělá, až se na něj obrany soupeřů začnou soustředit víc. Je to náš stěžejní hráč, je jasné, že ho budou brousit,“ říká Pištěcký.

Ambice Slunety v nové sezoně budou tradičně vysoké. „Kdo nemíří vysoko, vysoko nedostřelí, takže chceme určitě po základní části do skupiny A1 a před play off skončit do 6. místa,“ velí šéf Hrubý. „Ovšem všechny týmy vypadají dobře, nikdo nedá nikomu nic zadarmo,“ upozorňuje.

Aspirantů na elitní šestku je hodně. „Samozřejmě musím říct nás, pak už zbývá jen pět týmů. Olomoucko, Pardubice, Opava, Nymburk, USK, Děčín, ale i Hradec, Brno či Ostrava budou chtít hrát vysoko. Bude to náročná sezona,“ tuší kouč Pištěcký.