Není zbytí. Američany nám vyčítat mohou, ale Češi nejsou, zní z Ústí

„Nebudu chodit kolem horké kaše, ale od dvojice Američanů Brandon Alston a Kaleb Joseph jsme čekali víc. Teď intenzivně pracujeme na posílení týmu a je pravděpodobné, že jednoho z nich vyměníme,“ říká Hrubý.

Sluneta se rozhlíží po cizincích, kvalitních českých hráčů je na trhu málo. O jednoho usilovali, padlo to.

„Když už jsou, tak pod smlouvou a ještě k tomu drazí. Český hráč je nedostatkové zboží dlouhodobě. Slýchám, že máme základní rotaci složenou ze čtyř Američanů a jediného Čecha, ale ono se to všem dobře říká, přitom není jiného zbytí. Čeští hráči prostě nejsou,“ tvrdí Hrubý.

Cílem Ústí je poskočit ve skupině A1 nejméně o dvě příčky výš, aby se vyhnulo předkolu play off a také suverénovi Nymburku.

„Reálné je to stoprocentně, tabulka je vyrovnaná a soutěž ještě dlouhá. Máme za sebou nejtěžší zápasy ve skupině A1 s Nymburkem a Pardubicemi, teď nás čeká Hradec, Kolín, USK. Půjdeme nahoru,“ věří šéf.

I trenér Jan Šotnar doufá v posun. „Pořád myslím, že pokud se posílení povede, můžeme bojovat o páté šesté místo, což by byl historický úspěch. Ale vidím nad námi i Damoklův meč, že můžeme skončit osmí, hrát předkolo s Děčínem a případně čtvrtfinále s Nymburkem. Takže nutně potřebujeme o jednu dvě pozice postoupit a hlavně zlepšit herní projev,“ velí kouč.

Nemůže Slunetu srazit úzká rotace hráčů, s níž se nyní potýká? „Nemyslím si to. Kdyby nás bylo hodně, kluci budou naštvaní, že hrají málo. Tak ať teď ukážou, co v nich je. Má to i své plusy. Kolín loni taky vsadil na úzkou rotaci a dotáhl to až k bronzovým medailím, ti kluci si věřili. Neviděl bych to tak černě,“ je optimista Hrubý.