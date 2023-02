To momentum chceme udržet co nejdéle, přeje si ústecký kouč Šotnar

„Je to lákavé, končit tuhle sérii se nikomu nechce. Tohle momentum chceme udržet co nejdéle a vytěžit z toho nejvíc,“ přeje si ústecký trenér Jan Šotnar.

Přitom vstup do sezony Slunetě nevyšel. „Byli jsme letos dvakrát už skoro nad propastí, když jsme měli bilanci 0:4 a 4:8, z tohoto pohledu je naše nynější situace až neskutečná. Sluneta, která dlouhodobě patří ke středu tabulky, vyhraje devět zápasů v řadě, a to v té sérii jsou utkání s Brnem, Nymburkem, Kolínem. Ty pocity jsou skvělé,“ září kouč.

Vše nastartovaly změny v kádru, příchody Američanů Hickse a Daileyho. A pak historická výhra nad Nymburkem. „Ten zápas byl strašně zlomový, tým si uvědomil svoji sílu. Když dokážete vést po třech čtvrtinách nad takovým soupeřem o 30 bodů, pak se nemusíte bát nikoho. Začali jsme hrát s obrovským sebevědomím a vše vygradovalo v posledních čtyřech utkáních. Nevyhráváme o moc, ale je vidět v koncovkách, že si věříme. Tým je mentálně silný, což nás drží na vítězné vlně,“ vypichuje Šotnar.

Teď jen formu udržet, vrchol sezony je daleko. „Já věřím, že to dno už máme za sebou, že jsme to načasovali správně, že jsme to nepřepálili. Samozřejmě zůstáváme pokorní, naše cíle se nemění. Dostat se do osmičky, případně se vyhnout předkolu play off. Cokoliv navíc by bylo skvělé.“